Президент подписал закон о запрете навязывания платных услуг и товаров

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 69-ФЗ от 07.04.2025 о внесении изменений в ст. 16 закона «О защите прав потребителей». Документ опубликован на портале правовой информации.

Признаются утратившими силу два абзаца пункта 3 статьи 16, которыми регламентируется оказание дополнительных услуг за плату. Законом норма ст. 16 дополняется пунктом 31, согласно которому запрещается навязывание потребителю не только дополнительных услуг и работ, но и товаров за отдельную плату. Также устанавливается срок, в который потребителю должны вернуть деньги за навязанные товары — он составляет три дня со дня предъявления требования. Ранее такой срок прописан не был.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В октябре 2023 года президент подписал федеральный закон, устанавливающий дополнительную административную ответственность за навязывание потребителям товаров, работ и услуг. Тогда в аптечной среде появилось множество вопросов, как быть с дополнительными продажами, которых часто требуют руководители от первостольников.

Описанный в законе дополнительный механизм защиты прав потребителей не должен сильно затронуть фармрозницу, предположил партнер, руководитель практики фармацевтики и здравоохранения «Пепеляев Групп» Константин Шарловский. Эксперт отметил, что в рамках аптечных продаж не встречал случаи навязывания дополнительного товара в качестве условия приобретения основного (не просто предложение «докупить» что-то, но именно указание на то, что без приобретения какого-либо товара или услуги покупка иной фармпродукции невозможна).

Шарловский предположил, что авторы закона имели в виду иные случаи продаж, в том числе через интернет. К примеру, когда в стоимость товара включаются автоматически включается страховка или дополнительные услуги, при этом для потребителя неочевидно, что он приобретает эти опции или что он может от них отказаться.

«Но нельзя полностью исключать случаи потребительского экстремизма и попыток некоторых потребителей доказать через суд, что те или иные товары были «навязаны» сотрудниками аптеки. Полагаю, аптекам следует быть готовыми к подобного рода ситуациям и разработать стратегию защиты по таким претензиям и искам», — заключил Шарловский.

Как разъяснял «ФВ», обязывать покупать дополнительные услуги для приобретения основного товара запрещено. Так, например, можно рекомендовать к покупке вместе с антибиотиком пробиотик, но нельзя запретить покупателю приобрести антибиотик без пробиотика. За такие действия грозит штраф до 4 тыс. руб. для должностных лиц и до 40 тыс. руб. для организаций.

Также правонарушением будет считаться включение в договор условий, которые обусловливают приобретение основных товаров (работ, услуг) обязательным приобретением дополнительных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом. К примеру, установление минимальной суммы заказа на сайте незаконно, а минимальная сумма для доставки обычно разрешается, если она экономически обоснована, так как доставка — платная услуга.