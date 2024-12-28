Президент подписал закон об усилении контроля за сделками на финансовых рынках

Президент подписал закон № 539-ФЗ от 28.12.2024 об усилении контроля за сделками на финансовых рынках, изменения вносятся в Федеральный закон «О защите конкуренции». Документ разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Согласно документу сделки крупных финансовых организаций по приобретению конкурентов будут подлежать предварительному согласованию с антимонопольной службой вне зависимости от величины активов финансовой организации-конкурента. Ранее получение предварительного согласия ФАС требовалось только в случае, если стоимость активов финансовой организации превышает установленную правительством величину.

«Так, например, банкам нужно согласовывать с антимонопольным органом приобретение другой кредитной организации только в том случае, если размер ее активов превышает 29 млрд руб. Для лизинговых компаний такой размер активов должен составлять не менее 8 млрд руб., а для страховых организаций — 200 млн руб.», — сообщили в пресс-службе ФАС.

Принятый закон направлен на повышение эффективности мер антимонопольного контроля в отношении крупных финансовых организаций и на защиту прав и интересов участников рынка от проявлений монополистической деятельности. Сделки, которые могут негативно повлиять на конкуренцию, будут контролировать точечно.