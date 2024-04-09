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Президент подписал закон...

Президент подписал закон об увеличении штрафов за спам-рассылки

09.04.2024
18:45
Дина Коблова
В России увеличили штрафы за спам-рассылки, соответствующий федеральный закон подписал президент. При рекламе фармацевтической продукции к рекламораспространителю должна быть применена новая статья. При этом для рекламодателя ничего не меняется.
Фото: freepik

Президент подписал закон № 78-ФЗ от 06.04.2024, который вносит изменения в статьи 3.5 и 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В нем идет речь об увеличении штрафов за нарушение требований к рекламе, распространяемой по электросвязи.

Так, за спам-звонки и спам-сообщения без согласия абонента на распространителя рекламы может быть наложен штраф в размере:

  • от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для граждан;
  • от 20 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц;
  • от 300 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

Ответственность при этом будет нести именно рекламораспространитель, а рекламодатель привлекаться к ответственности не должен (в случае если это не одно лицо).

Как сообщил «ФВ» руководитель практики фармацевтики и здравоохранения «Пепеляев Групп» Константин Шарловский, в случае выявления нарушений при рекламе фармацевтической продукции к рекламораспространителю должна быть применена новая ч.4.1 ст.14.3 КоАП РФ, предусматривающая более высокую ответственность, а не ч.5 ст.14.3 КоАП РФ, в рамках которой рекламораспространителей привлекали к ответственности ранее (это правило определено в ч.2 ст.4.4 КоАП РФ).

«При этом для рекламодателя ничего не меняется. Так, например, в случае распространения рекламы лекарств, гарантирующей эффективность и безопасность их применения, рекламодатель будет нести ответственность по ч.5 ст.14.3 КоАП РФ (от 200 тыс. до 500 тыс. руб.) вне зависимости от того, был ли привлечен к ответственности рекламораспространитель по ч.4.1 ст.14.3 КоАП РФ», — поделился Шарловский.

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