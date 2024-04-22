Президент поручил рассмотреть возможность запуска производства генотерапевтических лекарств

Президент поручил рассмотреть вопрос о начале строительства в 2024 году объекта по производству генотерапевтических лекарств на базе Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова. Поручение вошло в перечень по итогам участия президента в Форуме будущих технологий и встречи с учеными.

Доклад о проделанной работе должны представить до 1 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Президент поручил также рассмотреть возможность создания централизованных сервисов, которые используют технологии искусственного интеллекта, для проведения медорганизациями из регионов диагностических исследований с учетом разработок и технологических возможностей Москвы. Об этой работе Михаил Мурашко и мэр столицы Сергей Собянин должны отчитаться до 1 июня.

До 15 апреля 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин должен представить доклад о выполнении поручения по внедрению в практическое здравоохранение отечественных лекарств (включая радиофармацевтические), медизделий и биомедицинских клеточных продуктов, в том числе созданных с применением клеточных технологий.

Также президент поручил развивать технологии разработки лекарств на основе матричных рибонуклеиновых кислот, включая препараты для лечения онкологических заболеваний, предусмотрев при необходимости финансовое обеспечение исследований в этой области. Доклад правительству нужно представить до 1 июля 2024 года, а в дальнейшем — раз в полгода.