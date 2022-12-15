Президент расширил полномочия «Круга добра»

Фонд «Круг добра» будет помогать подопечным по достижении ими совершеннолетия еще в течение года. Они будут обеспечиваться необходимыми лекарствами, медизделиями, средствами реабилитации и медицинской помощью, в случае если они ранее получали такую помощь от фонда. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых», – сказал он на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин предложил фонду взять на себя новые задачи, развивать и усиливать направления его работы. По его словам, на счетах «Круга добра» к онцу года накопится свыше 80 млрд руб.

«Считаю правильным также использовать эти средства на здоровье детей и для этого предлагаю расширить мандат фонда. Нужно предусмотреть возможность оплаты за счет «Круга добра» дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, — сказал президент. — Необходимо предусмотреть оплату дорогостоящих технических средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата. Кроме того, «Круг добра» возьмет на себя закупку лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объеме региональными бюджетами».

Кроме того, президент внес изменения в состав попечительского совета фонда «Круг добра». В состав совета включены:

уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова ,

, летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий ,

, депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Из совета исключены: