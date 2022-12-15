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Президент расширил полномочия...

Президент расширил полномочия «Круга добра»

15.12.2022
19:55

Президент утвердил новые полномочия «Круг добра». Теперь фонд будет помогать пациентам в возрасте до 19 лет. Он также предложил взять на себя новые задачи для оказания помощи подопечным. Кроме того президент внес изменения в состав попечительского совета фонда.

Фото: kremlin.ru

Фонд «Круг добра» будет помогать подопечным по достижении ими совершеннолетия еще в течение года. Они будут обеспечиваться необходимыми лекарствами, медизделиями, средствами реабилитации и медицинской помощью, в случае если они ранее получали такую помощь от фонда. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых», – сказал он на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин предложил фонду взять на себя новые задачи, развивать и усиливать направления его работы. По его словам, на счетах «Круга добра» к онцу года накопится свыше 80 млрд руб.

«Считаю правильным также использовать эти средства на здоровье детей и для этого предлагаю расширить мандат фонда. Нужно предусмотреть возможность оплаты за счет «Круга добра» дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, — сказал президент. — Необходимо предусмотреть оплату дорогостоящих технических средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата. Кроме того, «Круг добра» возьмет на себя закупку лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объеме региональными бюджетами».

Кроме того, президент внес изменения в состав попечительского совета фонда «Круг добра». В состав совета включены:

  • уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова,
  • летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий,
  • депутат Госдумы Владислав Третьяк.

Из совета исключены:

  • актриса, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова,
  • актриса и попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт,
  • директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина,
  • заслуженный врач Лариса Фечина.

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