Приморье может войти в пилотный проект по бесплатному лекарственному обеспечению детей

08:15
19 ноября 2018

Елена Сидорова

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Фото: government.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко попросил премьер-министра Дмитрия Медведева включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. С такой просьбой он обратился к главе Правительства РФ 16 ноября на состоявшейся во Владивостоке встрече.

«Сейчас готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Хотелось бы попросить вас о том, чтобы Приморье с учётом большой потребности, важности региона, большого количества детей было включено в этот пилотный проект. Я просил бы рассмотреть этот вопрос», – цитирует пресс-служба Правительства РФ Олега Кожемяко.

Дмитрий Медведев попросил подготовить необходимые документы на эту тему.

«Я дам поручение Минздраву все это проработать», – пообещал премьер-министр.

Кроме того, Дмитрий Медведев рассказал о выделении региону денежных средств на закупку медицинского оборудования для больниц и поликлиник, а также о направлении  из резервного фонда дотаций бюджету Приморского края в размере 850 млн рублей для решения социально-экономических задач.

«Средства, выделенные на сбалансированность, позволят нам покрыть задолженность медицинских учреждений по кредитам, дать возможность лечебным учреждениям приобретать лекарственные препараты, расходные материалы», – отметил О. Кожемяко.

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