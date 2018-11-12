Приняты критерии отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках ЕАЭС

12:19
15 ноября 2018

Елена Сидорова

140

Коллегия ЕЭК 12 ноября приняла критерии отнесения продукции к медицинским изделиям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Союзным странам рекомендовано использовать единые подходы при классификации продукции в качестве медизделий. 

Документ содержит указания по классификации товаров, которые могут применяться не только в здравоохранении, но и в смежных областях. В частности, он устанавливает порядок, позволяющий разграничить медизделия и средства личной гигиены, парфюмерно-косметическую продукцию, дезинфицирующее оборудование, изделия общего бытового назначения, а также товары для занятий спортом. Отдельные разделы посвящены продукции IT-сферы, а также разграничению медизделий и лекарств.

Раньше в странах союза применялись национальные подходы к определению категории товаров, в результате чего одинаковая продукция в одних государствах-членах могла регистрироваться как медицинское изделие, а в других – обращаться на рынке без регистрации. Для производителей, продукция которых одновременно классифицировалась разными странами ЕАЭС как медицинское изделие и лекарственный препарат, это приводило к тому, что во время инспектирования на соответствие GMP уполномоченные органы сторон требовали разделить линии по производству одной и той же продукции для разных государств союза. Неодинаковые подходы к классификации товара в качестве медизделий и косметических средств  приводили к тому, что потребитель ожидал  улучшения здоровья от использования косметики. 

«Единые подходы к классификации пограничных товаров позволят снизить нагрузку на бизнес, облегчив подготовку документации, необходимой для регистрации продукции, а также обеспечить ее единое обращение в ЕАЭС», – отметили в пресс-службе ЕЭК.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Также по теме
Сегодня
ЕЭК объявила о запуске процедур регистрации медизделий по правилам ЕАЭС
Сегодня
Росздравнадзор будет проводить проверки в соответствии с нормами ЕАЭС
12.11.2018
Производители просят продлить сроки перерегистрации медизделий по правилам ЕАЭС
Популярное
09.11.2018
Назначен новый генеральный директор Roche в России
2511
13.11.2018
RNC Pharma: изменилась расстановка компаний в первой тройке российских фармдистрибьюторов
2194
13.11.2018
Результаты исследования препарата Кагоцел® доступны для международного сообщества
2135
09.11.2018
Обзор отраслевых нормативно-правовых актов   
1657
09.11.2018
Аптечное партнерство IRIS решило развивать кооперацию для удешевления ресурсов
1632