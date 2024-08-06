Приветственные премии для фармспециалистов за год увеличились в два раза

Рязанская сеть «Фарма» проанализировала предложения для фармспециалистов в столице. «Срез заработных плат и приветственных бонусов показывает, что конкуренция за кадры достигла предела. Размер вознаграждения за последний год значительно увеличился», — сообщил генеральный директор компании Александр Миронов. По его словам, уровень обещаемых аптечными сетями зарплат специалистам вырос за год на 25%.

Большинство федеральных сетей предлагают фармацевтам «подъемные» при трудоустройстве: сумма варьируется от 15 тыс. руб. (СберЕаптека) до 100 тыс. руб. («ЭркаФарм», «Аптеки Столички», «Аптека Ваша № 1»). «Ригла», «Здравсити» и «Будь здоров» предлагают приветственную премию в размере 50 тыс. руб., но в период повышенного спроса (до 31 июля) она была увеличена до 150 тыс. руб., следует из информации на сайте компании.

Уровень зарплат для первостольников, согласно данным рекрутинговых агентств, колеблется от 65 тыс. до 110 тыс. руб. Из объявлений о поиске сотрудников следует, что самые высокие зарплаты готовы предложить «Аптеки плюс» (от 110 тыс. руб. за вычетом налогов), «Аптеки Горздрав» (от 110 тыс. руб. до вычета налогов), «Живика» (от 90 тыс. руб. на руки), «Здравсервис» (от 92 тыс. руб. на руки).

Почти все крупные сети предлагают продление аккредитации и медицинских книжек за счет компании. Многие готовы предоставить корпоративное жилье для сотрудников из других городов. Реже компании привлекают сотрудников ДМС, полным списанием сроковых товаров, корпоративными выездами на базу отдыха на Черноморском побережье, подарками к праздничным датам и материальной помощью сотрудникам.

Каковы условия для соискателей в различных аптечных сетях и как привлекать сотрудников, читайте в материале «Удержать рублем. Как аптечные сети решают кадровый дефицит» в «ФВ» № 18.