Продажи БАД в деньгах увеличились из-за роста их стоимости
Аптеки в 2022 году продали 478 млн упак. биологических добавок на сумму 116 млрд руб. Натуральное потребление БАД за последний год замедлилось — относительно 2021 года рост продаж всего +0,1%. Однако динамика в деньгах значительная — более 15%. Средняя цена на биодобавки также выросла на 15%.
В 2022 году максимальные продажи БАД зафиксированы в декабре. Причем как в упаковках, так и в денежном эквиваленте. В этом месяце реализовано 49,8 млн упак. на сумму 12,2 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.
Лидирующими группами биологических добавок в ушедшем году стали пребиотики и пробиотики, а также моновитамины. На их доли в аптечном рынке приходится 12 и 11% в рублях соответственно. В аптеках чаще приобретают добавки отечественного производства. На них приходится более 76%. В рублях рынок делится почти поровну между зарубежной и российской продукцией.
Источник: AlphaRM
Кто производит
На рынке биодобавок насчитывается более 1400 производителей, которые выпускают добавки для разных компаний. С каждым годом их число увеличивается. По данным AlphaRM, в 2022 году относительно 2021 года общее количество производителей БАД выросло на 82 компании. Лидирующая пятерка производителей БАД занимает на рынке более 32% стоимостного объема. А ТОР20 охватывают большую половину рынка — 58%.
Первенство в этом рейтинге за компанией «Эвалар» с приростом продаж +2,1%. На втором месте производитель «Внешторг Фарма» (+19,5%). Компания преимущественно занимается контрактным производством и выпускает на своих мощностях биодобавки для 28 корпораций. Зарубежная компания Solgar на третьей строчке производителей с приростом +20,2%. Максимальная динамика в рублях в ТОР5 у компании «Квадрат-С», относительно 2021 года продажи компании выросли на 55% в рублях.
|
ТОР5 производителей БАД на аптечном рынке в 2022 году
|
Рейтинг
|
Производитель/упаковщик
|
Объем продаж, млрд руб.
|
Динамика продаж 2022/2021, %
|
Количество корпораций, для которых производит компания
|
2021
|
2022
|
1
|
Эвалар
|
10,4
|
10,6
|
2,1
|
11
|
2
|
Внешторг Фарма
|
7,8
|
9,3
|
19,5
|
28
|
3
|
Solgar
|
5,9
|
7,0
|
20,2
|
1
|
4
|
Фармамед
|
5,0
|
6,0
|
20,8
|
1
|
5
|
Квадрат-С
|
2,8
|
4,4
|
55,2
|
14
|
Источник: AlphaRM
Пятерка лидирующих корпораций по продаже собственных брендов почти не изменилась с 2021 года. Здесь также доминирует «Эвалар» (стоимостный объем 10 млрд руб.). Второе место за Solgar (7 млрд руб.). «Фармамед» и «Аквион» на третьей и четвертой строчках. Компания «Квадрат-С» сместила Unipharm Inc. c пятой позиции. Среди заказчиков на производство добавок встречаются также аптечные сети. К примеру, в ТОР10 попала сеть «Планета здоровья», которая показала значительную динамику. Продажи продукции из категории БАД у «Планеты здоровья» увеличились в два раза по сравнению с 2021 годом. Основным производителем для аптечной сети является компания «Внешторг Фарма».
|
ТОР10 корпораций БАД на аптечном рынке в 2022 году
|
Рейтинг
|
Корпорация
|
Объем продаж, млрд руб.
|
Динамика продаж 2022/2021, %
|
2022
|
2021
|
2021
|
2022
|
1
|
1
|
Эвалар
|
9,9
|
10,0
|
0,6
|
2
|
2
|
Solgar
|
5,9
|
7,0
|
20,2
|
3
|
3
|
PharmaMed
|
5,0
|
6,0
|
20,8
|
4
|
4
|
Аквион
|
4,3
|
4,3
|
0,4
|
5
|
9
|
Квадрат-С
|
2,4
|
3,4
|
38,9
|
6
|
5
|
Unipharm Inc.
|
3,0
|
3,2
|
8,6
|
7
|
7
|
ПРОТЕК группа компаний
|
2,8
|
3,1
|
13,1
|
8
|
6
|
Stada
|
2,9
|
3,0
|
1,6
|
9
|
18
|
Планета здоровья
|
1,4
|
2,8
|
103,8
|
10
|
12
|
Dr. Reddy’s Laboratories
|
2,0
|
2,5
|
24,5
|
Источник: AlphaRM
Неизменные лидеры
Бренды среди БАД часто включают в себя множество торговых наименований. Самые крупные из них могут представлять более 100 позиций таковых.
Лидирующей среди биодобавок в рублях с 2019 года остается линейка Solgar. В 2022 году в портфеле Solgar насчитывалось почти 170 торговых наименований. Отчасти первенство лидеров сохраняется не только из-за большого ассортимента, но и из-за дороговизны продукции. В первой десятке представленных брендов Solgar — самые дорогостоящие. Средняя цена за упаковку добавки этой компании составляет около 1500 руб. Причем с 2019 года цена на продукцию Solgar практически не менялась, в то время как у остальных участников ТОР10 стоимость с 2021 года выросла в среднем на 13%.
На вторую строчку поднялся мультипробиотик «Бак-сет» с динамикой +26,9%. Бренд «Доппельгерц», который включает около 80 торговых наименований, спустился на третью позицию. Значительных перестановок в ТОР10 за прошедший год не наблюдалось. У двух торговых марок зафиксировано снижение стоимостных продаж. Это широкая линейка бренда «Консумед» (более 200 наименований) — сокращение продаж на 16,6% и «Витамин С» различных компаний (-12,4%).
|
ТОР10 брендов БАД на аптечном рынке в 2022 году
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Объем продаж, млрд руб.
|
Динамика продаж 2022/2021, %
|
2022
|
2021
|
2021
|
2022
|
1
|
1
|
Solgar
|
5,9
|
7,0
|
20,2
|
2
|
3
|
Бак-сет
|
2,4
|
3,1
|
26,9
|
3
|
2
|
Доппельгерц
|
2,4
|
2,5
|
2,3
|
4
|
5
|
Максилак
|
2,3
|
2,5
|
7,2
|
5
|
8
|
Фемибион
|
1,9
|
2,3
|
22,2
|
6
|
9
|
Будь здоров
|
1,7
|
2,2
|
28,4
|
7
|
6
|
Детримакс
|
2,0
|
2,0
|
1,1
|
8
|
4
|
Консумед
|
2,4
|
2,0
|
-16,6
|
9
|
7
|
Витамин С
|
1,9
|
1,6
|
-12,4
|
10
|
11
|
Витрум
|
1,4
|
1,5
|
4,1
|
Источник: AlphaRM
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