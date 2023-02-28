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Продажи БАД в...

Продажи БАД в деньгах увеличились из-за роста их стоимости

28.02.2023
18:20
Вероника Догузова

Аптеки в 2022 году продали 478 млн упак. биологических добавок на сумму 116 млрд руб. Натуральное потребление БАД за последний год замедлилось — относительно 2021 года рост продаж всего +0,1%. Однако динамика в деньгах значительная — более 15%. Средняя цена на биодобавки также выросла на 15%.

В 2022 году максимальные продажи БАД зафиксированы в декабре. Причем как в упаковках, так и в денежном эквиваленте. В этом месяце реализовано 49,8 млн упак. на сумму 12,2 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Лидирующими группами биологических добавок в ушедшем году стали пребиотики и пробиотики, а также моновитамины. На их доли в аптечном рынке приходится 12 и 11% в рублях соответственно. В аптеках чаще приобретают добавки отечественного производства. На них приходится более 76%. В рублях рынок делится почти поровну между зарубежной и российской продукцией.

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Источник: AlphaRM

Кто производит

На рынке биодобавок насчитывается более 1400 производителей, которые выпускают добавки для разных компаний. С каждым годом их число увеличивается. По данным AlphaRM, в 2022 году относительно 2021 года общее количество производителей БАД выросло на 82 компании. Лидирующая пятерка производителей БАД занимает на рынке более 32% стоимостного объема. А ТОР20 охватывают большую половину рынка — 58%.

Первенство в этом рейтинге за компанией «Эвалар» с приростом продаж +2,1%. На втором месте производитель «Внешторг Фарма» (+19,5%). Компания преимущественно занимается контрактным производством и выпускает на своих мощностях биодобавки для 28 корпораций. Зарубежная компания Solgar на третьей строчке производителей с приростом +20,2%. Максимальная динамика в рублях в ТОР5 у компании «Квадрат-С», относительно 2021 года продажи компании выросли на 55% в рублях.

 

ТОР5 производителей БАД на аптечном рынке в 2022 году

Рейтинг

Производитель/упаковщик

Объем продаж, млрд руб.

Динамика продаж 2022/2021, %

Количество корпораций, для которых производит компания

2021

2022

1

Эвалар

10,4

10,6

2,1

11

2

Внешторг Фарма

7,8

9,3

19,5

28

3

Solgar

5,9

7,0

20,2

1

4

Фармамед

5,0

6,0

20,8

1

5

Квадрат-С

2,8

4,4

55,2

14

Источник: AlphaRM

 

Пятерка лидирующих корпораций по продаже собственных брендов почти не изменилась с 2021 года. Здесь также доминирует «Эвалар» (стоимостный объем 10 млрд руб.). Второе место за Solgar (7 млрд руб.). «Фармамед» и «Аквион» на третьей и четвертой строчках. Компания «Квадрат-С» сместила Unipharm Inc. c пятой позиции. Среди заказчиков на производство добавок встречаются также аптечные сети. К примеру, в ТОР10 попала сеть «Планета здоровья», которая показала значительную динамику. Продажи продукции из категории БАД у «Планеты здоровья» увеличились в два раза по сравнению с 2021 годом. Основным производителем для аптечной сети является компания «Внешторг Фарма».

ТОР10 корпораций БАД на аптечном рынке в 2022 году

Рейтинг

Корпорация

Объем продаж, млрд руб.

Динамика продаж 2022/2021, %

2022

2021

2021

2022

1

1

Эвалар

9,9

10,0

0,6

2

2

Solgar

5,9

7,0

20,2

3

3

PharmaMed

5,0

6,0

20,8

4

4

Аквион

4,3

4,3

0,4

5

9

Квадрат-С

2,4

3,4

38,9

6

5

Unipharm Inc.

3,0

3,2

8,6

7

7

ПРОТЕК группа компаний

2,8

3,1

13,1

8

6

Stada

2,9

3,0

1,6

9

18

Планета здоровья

1,4

2,8

103,8

10

12

Dr. Reddy’s Laboratories

2,0

2,5

24,5

Источник: AlphaRM

 

Неизменные лидеры

Бренды среди БАД часто включают в себя множество торговых наименований. Самые крупные из них могут представлять более 100 позиций таковых.

Лидирующей среди биодобавок в рублях с 2019 года остается линейка Solgar. В 2022 году в портфеле Solgar насчитывалось почти 170 торговых наименований. Отчасти первенство лидеров сохраняется не только из-за большого ассортимента, но и из-за дороговизны продукции. В первой десятке представленных брендов Solgar — самые дорогостоящие. Средняя цена за упаковку добавки этой компании составляет около 1500 руб. Причем с 2019 года цена на продукцию Solgar практически не менялась, в то время как у остальных участников ТОР10 стоимость с 2021 года выросла в среднем на 13%.

На вторую строчку поднялся мультипробиотик «Бак-сет» с динамикой +26,9%. Бренд «Доппельгерц», который включает около 80 торговых наименований, спустился на третью позицию. Значительных перестановок в ТОР10 за прошедший год не наблюдалось. У двух торговых марок зафиксировано снижение стоимостных продаж. Это широкая линейка бренда «Консумед» (более 200 наименований) — сокращение продаж на 16,6% и «Витамин С» различных компаний (-12,4%).

ТОР10 брендов БАД на аптечном рынке в 2022 году

Рейтинг

Бренд

Объем продаж, млрд руб.

Динамика продаж 2022/2021, %

2022

2021

2021

2022

1

1

Solgar

5,9

7,0

20,2

2

3

Бак-сет

2,4

3,1

26,9

3

2

Доппельгерц

2,4

2,5

2,3

4

5

Максилак

2,3

2,5

7,2

5

8

Фемибион

1,9

2,3

22,2

6

9

Будь здоров

1,7

2,2

28,4

7

6

Детримакс

2,0

2,0

1,1

8

4

Консумед

2,4

2,0

-16,6

9

7

Витамин С

1,9

1,6

-12,4

10

11

Витрум

1,4

1,5

4,1

Источник: AlphaRM

 

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