Продажи Bristol-Myers Squibb в III квартале упали из-за «Ревлимида» и валютных колебаний

Bristol-Myers Squibb опубликовала финансовый отчет за III квартал 2022 года. Продажи компании за этот период упали по сравнению с прошлым годом. Конкуренция со стороны дженериков повлияла на доходы от блокбастерного противоопухолевого препарата «Ревлимид» в Соединенных Штатах. Также на доходах сказалось ослабление евро и доллара.

Выручка Bristol-Myers Squibb в III квартале составила 11,22 млрд долл. по сравнению с 11,62 млрд долл. годом ранее. Аналитики Refinitiv ожидали, что компания заработает 11,1 млрд. долл. Продажи «Ревлимид» упали на 28%, до 2,4 млрд долл. за квартал, что превышает оценки аналитиков примерно в 2,2 млрд долл. Компания по-прежнему ожидает, что продажи препарата за весь год принесут от 9 до 9,5 млрд долл.

Продажи препарата для разжижения крови «Эликвис», права на который BMS делит с Pfizer, выросли на 10% до 2,65 млрд долл., а продажи противоопухолевого препарата «Опдиво» выросли на 7% до 2,05 млрд долл. Продажи недавно выпущенных препаратов выросли до 553 млн долл. с 344 млн долл. в прошлом году.



Финансовый директор компании Дэвид Элкинс заявил, что до сих пор BMS удавалось справляться с инфляционным давлением, несмотря на возросшие затраты на сырье, энергию и доставку.

«Вопрос, который возникает у всех нас в отношении инфляции, заключается в том, с какой скоростью она будет продолжаться и насколько устойчивой она будет с течением времени. Но на сегодняшний день мы смогли справиться с ростом инфляции в нашем бизнесе», — сказал он.