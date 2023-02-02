Продажи GSK выросли на 13% в прошлом году

GSK сообщила финансовые результаты за IV квартал прошлого года и полный 2022 год. Объем продаж за последние три месяца прошлого года составил почти 7,4 млрд фунтов стерлингов, а продажи за весь 2022 год составили 29,3 млрд фунтов стерлингов.

По словам британского производителя лекарств, за год прибыль компании выросла на 13%. Значительный вклад в рост продаж внесла вакцина GSK от опоясывающего лишая Shingrix, она принесла компании около 3 млн фунтов стерлингов.

10 препаратов компании принесли ей свыше 1 млрд фунтов стерлингов, заявил главный коммерческий директор Люк Миелс. Среди них были респираторные препараты «Треледжи» и «Нукала», «Бенлиста» для лечения волчанки и средство от ВИЧ «Довато».

Разработанное в сотрудничестве с Vir моноклональное антитело против COVID-19 Xevudy принесло 2,3 млрд фунтов стерлингов в 2022 году. Но в этом году GSK не ожидает значительных продаж препарата. FDA отозвало разрешение на его использование весной прошлого года, поскольку препарат не смог обеспечить защиту против новых подвариантов «Омикрона».

В этом году компания сосредоточится на создании вакцин, в частности, на платформе мРНК. Она будет работать над вакциной против респираторно-синцитиального вируса, препаратом от менингита и онкологической вакциной Jemperli. Кроме того, GSK увеличит инвестиции в средства для борьбы с астмой и гепатитом B.

Компания также решила прекратить инвестиции в клеточную и генную терапию, в первую очередь расторгнув союзы с компаниями Lyell, Adaptimmune и Immatics.