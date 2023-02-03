Продажи MSD выросли на 22% в прошлом году

Доходы компании MSD (в США и Канаде — Merck&Co) за весь прошлый год выросли на 22% и составили 59,3 млрд долл. Продажи за IV квартал 2022 года выросли на 2% и составили 13,8 млрд долл., указывает компания на своем официальном сайте.

Продажи одного из ключевых препаратов компании «Китруда» выросли благодаря тому, что его разрешили применять при новых показаниях. В том числе при некоторых типах немелкоклеточного рака легкого, плоскоклеточной карциноме головы и шеи, трижды негативном раке молочной железы и раке с высокой микросателлитной нестабильностью. Продажи препарата за год выросли на 22% и составили 20,9 млрд долл.

Продажи препарата от COVID-19 «Лагеврио» (молнупиравир) за целый год составили 5,7 млрд долл. В IV квартале препарат продолжил рост и принес 825 млн долл. по сравнению с 436 млн долл. в III квартале.

Также выросли годовые и квартальные доходы компании от противоопухолевых «Линпарза» и «Ленвима», которые компания разрабатывает вместе с AstraZeneca и Eisai соответственно. Продажи вакцин против вируса папилломы человека «Гардасил» и Gardasil-9 выросли за год на 22% и принесли компании 6,9 млрд долл.

«2022 год был исключительным годом для Merck, что свидетельствует о глубоком влиянии наших лекарств и вакцин на пациентов во всем мире», — заявил председатель и главный исполнительный директор компании Роберт М. Дэвис.

Компания ожидает, что в этом году ее доходы составят от 57,2 млрд до 58,7 млрд долл. В этот прогноз включены продажи «Лагеврио» на 1 млрд долл.