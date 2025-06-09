Продажи лекарств с начала года превысили 1 трлн рублей

Рынок лекарств за первые четыре месяца 2025 года составил более 1 трлн руб., следует из отчета аналитической компании AlphaRM. Больше продали аптеки – на 613 млрд руб., в госсегменте препаратов поставлено на 414 млрд руб.

Доля розничных продаж составила 59,7%. В январе – апреле 2024 года она была 62,4%. Вес госсегмента соответственно увеличился с 37,6 до 40,3%.

В упаковках доля розницы больше – 86,6%. В январе – апреле 2024 года она составляла 89,2%. Доля госзакупок в натуральном выражении выросла с 10,8 до 13,4%. Аптеки продали 1,66 млрд упаковок, в госсегменте поставки составили 0,26 млрд упаковок.

Доля российских препаратов в январе – апреле 2025 года достигла 46,4% в рублях и 69,2% в упаковках.

В стоимостном выражении с начала года наибольший прирост показала группа препаратов для лечения ожирения – 59%, на втором месте лекарства для лечения сахарного диабета – агонисты рецепторов ГПП-1 – 55%, третью строку заняли препараты для лечения акне – 45%.