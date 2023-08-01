Продажи лекарств в июне выросли на юге России
За первое полугодие 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 888,7 млрд руб. и 3,7 млрд упаковок. Выручка аптек относительно шести месяцев прошлого года выросла на 4%. Лекарства занимают основную часть аптечного ассортимента — 675 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 150 млрд руб., на третьем БАД — 64 млрд руб.
Динамика продаж в аптеках
Продажи биодобавок продолжают расти быстрее остального ассортимента. По сравнению с первым полугодием 2022 года, динамика БАД составила +15% в рублях и +6% в упаковках. Рост лекарств составил 4% в денежном выражении и 2% в натуральном. Потребление прочего ассортимента снизилось в упаковках на 3%, но увеличилось в рублях также на 3%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
В летние месяцы традиционно продажи лекарств снижаются. В целом по стране аптечные продажи в июне снизились по сравнению с маем, на 4% в деньгах и на 9% в упаковках.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В некоторых регионах потребление лекарств напротив увеличилось. Продажи лекарств возросли, к примеру, в Краснодарском крае. Доля региона в аптечном сегменте лекарств выросла до 5,5% в упаковках, в то время как доля остальных лидирующих субъектов уменьшилась в июне.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».
Популярные лекарства
Среди брендов в июне лидирует антикоагулянт «Ксарелто», причем относительно прошлогоднего июня у препарата значительная динамика в рублях (+36%). В первой десятке по этому показателю его опережает только бренд «Эдарби» (ингибитор АПФ) — прирост продаж +57,7%.
Впрочем, почти у всех торговых марок первой десятки рост продаж двузначный. Второе место за антикоагулянтом «Эликвис» с ростом продаж +30,6% в рублях. Третью позицию занимает венотоник «Детралекс» с приростом +14,4%.
|
ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в июне 2023 года
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Корпорация
|
Объем продаж, млн руб.
|
Динамика, июнь 2023/ июнь 2022, %
|
Июнь 2022 года
|
Июнь 2023 года
|
1
|
Ксарелто
|
Bayer
|
866
|
1178
|
36,0
|
2
|
Эликвис
|
Pfizer
|
851
|
1111
|
30,6
|
3
|
Детралекс
|
Servier
|
749
|
856
|
14,4
|
4
|
Нурофен
|
Reckitt Benckiser
|
596
|
781
|
31,1
|
5
|
Пенталгин
|
Отисифарм
|
632
|
711
|
12,6
|
6
|
Эдарби
|
Stada
|
436
|
687
|
57,7
|
7
|
Гептрал
|
Abbott
|
491
|
596
|
21,6
|
8
|
Мексидол
|
НПК Фармасофт
|
553
|
577
|
4,2
|
9
|
Конкор
|
Merck
|
466
|
538
|
15,6
|
10
|
Фемостон
|
Abbott
|
448
|
524
|
17,0
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
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