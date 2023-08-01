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Продажи лекарств в...

Продажи лекарств в июне выросли на юге России

01.08.2023
10:08
Вероника Догузова
В июне 2023 года аптеки продали 378 млн упаковок лекарств на 106,5 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с июнем 2022 года, это больше на 16,5% в рублях и на 5,3% в упаковках. В этот период в центральных регионах страны продажи лекарств в аптеках снизились, а в южных — напротив увеличились.
Фото: Вероника Догузова

За первое полугодие 2023 года продажи всего аптечного ассортимента составили 888,7 млрд руб. и 3,7 млрд упаковок. Выручка аптек относительно шести месяцев прошлого года выросла на 4%. Лекарства занимают основную часть аптечного ассортимента — 675 млрд руб., на втором месте прочий ассортимент — 150 млрд руб., на третьем БАД — 64 млрд руб.

Динамика продаж в аптеках

Продажи биодобавок продолжают расти быстрее остального ассортимента. По сравнению с первым полугодием 2022 года, динамика БАД составила +15% в рублях и +6% в упаковках. Рост лекарств составил 4% в денежном выражении и 2% в натуральном. Потребление прочего ассортимента снизилось в упаковках на 3%, но увеличилось в рублях также на 3%.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

В летние месяцы традиционно продажи лекарств снижаются. В целом по стране аптечные продажи в июне снизились по сравнению с маем, на 4% в деньгах и на 9% в упаковках.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В некоторых регионах потребление лекарств напротив увеличилось. Продажи лекарств возросли, к примеру, в Краснодарском крае. Доля региона в аптечном сегменте лекарств выросла до 5,5% в упаковках, в то время как доля остальных лидирующих субъектов уменьшилась в июне.

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Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ».

Популярные лекарства

Среди брендов в июне лидирует антикоагулянт «Ксарелто», причем относительно прошлогоднего июня у препарата значительная динамика в рублях (+36%). В первой десятке по этому показателю его опережает только бренд «Эдарби» (ингибитор АПФ) — прирост продаж +57,7%.

Впрочем, почти у всех торговых марок первой десятки рост продаж двузначный. Второе место за антикоагулянтом «Эликвис» с ростом продаж +30,6% в рублях. Третью позицию занимает венотоник «Детралекс» с приростом +14,4%.

ТОР10 брендов лекарств по объему продаж в июне 2023 года

Рейтинг

Бренд

Корпорация

Объем продаж,   млн руб.

Динамика, июнь 2023/ июнь 2022, %

Июнь 2022 года

Июнь 2023 года

1

Ксарелто

Bayer

866

1178

36,0

2

Эликвис

Pfizer

851

1111

30,6

3

Детралекс

Servier

749

856

14,4

4

Нурофен

Reckitt Benckiser

596

781

31,1

5

Пенталгин

Отисифарм

632

711

12,6

6

Эдарби

Stada

436

687

57,7

7

Гептрал

Abbott

491

596

21,6

8

Мексидол

НПК Фармасофт

553

577

4,2

9

Конкор

Merck

466

538

15,6

10

Фемостон

Abbott

448

524

17,0

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

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