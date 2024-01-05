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Продажи лекарств в...

Продажи лекарств в упаковках снизились по итогам 11 месяцев

05.01.2024
13:15
Елена Калиновская
По итогам 11 месяцев 2023 года аптеки продали 4,57 млрд упак. лекарств на 1,3 трлн руб. По сравнению с таким же периодом 2022 года, это больше на 7% в рублях и меньше на 1% в упаковках. В ноябре 2023 года натуральные продажи лекарств снизились на 4%, отрицательная динамика была также в три предыдущих месяца.
Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Общие продажи аптек, включая лекарства, БАД и прочий ассортимент, в январе—ноябре 2023 года составили 6,8 млрд упак. на 1,7 трлн руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Наибольшая динамика у БАД, добавки выросли на 18% в рублях и на 6% в упаковках. Прочий ассортимент снизился и в рублях — на 1%, и в упаковках — на 3%.

Динамика выручки аптек

Динамика общей выучки аптек совпадает с динамикой лекарств, поскольку они занимают 76% в продажах фармрозницы: +7% в рублях и -1% в упаковках. Доля прочего ассортимента — 16,5%, БАД — 7,5%.

Динамика аптечных продажnoyabr_prrodazhi.png (113 KB)

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В течение года ежемесячные продажи лекарств показывали почти всегда двузначный прирост. Например, в ноябре текущего года к ноябрю прошлого года они выросли на 12%, в октябре — на 11%. Значительное снижение было в марте 2023 года — на 16%, что связано с высокой базой марта 2022 года, когда в аптеках возник ажиотажный спрос из-за введения санкций.

Ежемесячная динамика продаж лекарств в аптекахapte_prodazh_11.png (123 KB)

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В упаковках из 11 месяцев рост был в апреле (15%), мае (19%), июне (5%) и июле (1%). В остальные месяцы натуральные продажи уменьшались. Наибольшее падение было в сентябре — на 8%, на 7% меньше упаковок купили пациенты в феврале, на 6% — в январе и октябре.

Какие лекарства лидируют

Самая крупная терапевтическая группа за 11 месяцев 2023 года — ингибиторы АПФ. Их продажи выросли на 10% по сравнению с 11 месяцами 2022 года. На второй строчке противовоспалительные и противоревматические лекарства с динамикой +15%, на третьем месте препараты от насморка с динамикой +13%. Из первой десятки снижение произошло только у противовирусных лекарств — на 19% и у антикоагулянтов — на 3%.

aptechn_prodazhi_11_i_2.png (106 KB)

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

В ноябре пациенты больше всего денег потратили на противопростудные и противокашлевые лекарства, ингибиторы АПФ и препараты от насморка.

В упаковках лидируют препараты от насморка, анальгетики и противовоспалительные и противоревматические лекарства. Многие группы из первой десятки снизились. Например, аптеки продали на 15% меньше упаковок анальгетиков, на 8% противопростудных и противокашлевых лекарств и на 6% антисептиков.

aptechnye_prodazhi_11_i_3.png (109 KB)

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

Лидирующие корпорации

В текущем году сменился лидер аптечных продаж, им стала Stada (считается вместе с «Нижфарм»). Продажи препаратов компании выросли на 10%. В прошлом году в январе—ноябре лидировала отечественная компания «Отисифарм», в текущем году она заняла третью строчку.

В первую десятку, помимо «Отисифарма», вошли еще две российские компании — «Биннофарм Групп» и «Озон». «Биннофарм Групп» поднялась сразу на три строчки и показала самую высокую динамику (+30%) среди компаний из TOP10.

TOP10 корпораций по продажам лекарств в аптеках в январе—ноябре 2023 года

Корпорация

Объем продаж за 11 мес. 2023 г., млрд руб.

Динамика продаж 11 мес. 2023 г. /11 мес. 2022 г., %

Stada

49,68

10

Bayer

49,14

3

Отисифарм

41,65

-13

Abbott

40,41

7

Servier

40,38

10

Teva

35,93

8

KRKA

35,87

14

Sanofi

35,52

-1

Биннофарм Групп

33,35

30

Озон

29,65

11

Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»

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