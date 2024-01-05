Продажи лекарств в упаковках снизились по итогам 11 месяцев
Общие продажи аптек, включая лекарства, БАД и прочий ассортимент, в январе—ноябре 2023 года составили 6,8 млрд упак. на 1,7 трлн руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Наибольшая динамика у БАД, добавки выросли на 18% в рублях и на 6% в упаковках. Прочий ассортимент снизился и в рублях — на 1%, и в упаковках — на 3%.
Динамика выручки аптек
Динамика общей выучки аптек совпадает с динамикой лекарств, поскольку они занимают 76% в продажах фармрозницы: +7% в рублях и -1% в упаковках. Доля прочего ассортимента — 16,5%, БАД — 7,5%.
Динамика аптечных продаж
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В течение года ежемесячные продажи лекарств показывали почти всегда двузначный прирост. Например, в ноябре текущего года к ноябрю прошлого года они выросли на 12%, в октябре — на 11%. Значительное снижение было в марте 2023 года — на 16%, что связано с высокой базой марта 2022 года, когда в аптеках возник ажиотажный спрос из-за введения санкций.
Ежемесячная динамика продаж лекарств в аптеках
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В упаковках из 11 месяцев рост был в апреле (15%), мае (19%), июне (5%) и июле (1%). В остальные месяцы натуральные продажи уменьшались. Наибольшее падение было в сентябре — на 8%, на 7% меньше упаковок купили пациенты в феврале, на 6% — в январе и октябре.
Какие лекарства лидируют
Самая крупная терапевтическая группа за 11 месяцев 2023 года — ингибиторы АПФ. Их продажи выросли на 10% по сравнению с 11 месяцами 2022 года. На второй строчке противовоспалительные и противоревматические лекарства с динамикой +15%, на третьем месте препараты от насморка с динамикой +13%. Из первой десятки снижение произошло только у противовирусных лекарств — на 19% и у антикоагулянтов — на 3%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В ноябре пациенты больше всего денег потратили на противопростудные и противокашлевые лекарства, ингибиторы АПФ и препараты от насморка.
В упаковках лидируют препараты от насморка, анальгетики и противовоспалительные и противоревматические лекарства. Многие группы из первой десятки снизились. Например, аптеки продали на 15% меньше упаковок анальгетиков, на 8% противопростудных и противокашлевых лекарств и на 6% антисептиков.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Лидирующие корпорации
В текущем году сменился лидер аптечных продаж, им стала Stada (считается вместе с «Нижфарм»). Продажи препаратов компании выросли на 10%. В прошлом году в январе—ноябре лидировала отечественная компания «Отисифарм», в текущем году она заняла третью строчку.
В первую десятку, помимо «Отисифарма», вошли еще две российские компании — «Биннофарм Групп» и «Озон». «Биннофарм Групп» поднялась сразу на три строчки и показала самую высокую динамику (+30%) среди компаний из TOP10.
|
TOP10 корпораций по продажам лекарств в аптеках в январе—ноябре 2023 года
|
Корпорация
|
Объем продаж за 11 мес. 2023 г., млрд руб.
|
Динамика продаж 11 мес. 2023 г. /11 мес. 2022 г., %
|
Stada
|
49,68
|
10
|
Bayer
|
49,14
|
3
|
Отисифарм
|
41,65
|
-13
|
Abbott
|
40,41
|
7
|
Servier
|
40,38
|
10
|
Teva
|
35,93
|
8
|
KRKA
|
35,87
|
14
|
Sanofi
|
35,52
|
-1
|
Биннофарм Групп
|
33,35
|
30
|
Озон
|
29,65
|
11
|
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
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