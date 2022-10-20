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Продажи препаратов от...

Продажи препаратов от COVID-19 от Roche упали в III квартале

20.10.2022
13:56
Николай Соколов

Roche сообщила о том, что в III квартале этого года продажи препаратов против коронавируса «значительно» снизились. Это падение скомпенсировали другие препараты, такие как «Окревус», «Гемлибра» и «Эврисди».

Швейцарская компания Roche сообщила о «значительном снижении» продаж продуктов, связанных с COVID-19, в III квартале этого года. Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Выручка упала до 14,74 млрд швейцарских франков (14,84 млрд долл.), что оказалось ниже рыночных ожиданий примерно в 15,5 млрд франков. Снижение спроса затронуло тесты на коронавирус и препараты «Актемра» и Ronapreve.

«Несмотря на растущий уровень заболеваемости COVID-19, на самом деле мы не видим увеличения спроса на продукты, связанные с COVID-19», — заявил журналистам генеральный директор компании Северин Шван.

Тем не менее, это снижение компенсирует рост продаж других продуктов, таких как «Окревус» для лечения рассеянного склероза, препарат от гемофилии «Гемлибра», «Эврисди» для лечения спинальной мышечной атрофии и препарат против рака молочной железы «Фесго». Продажи препарата «Окревус» за квартал выросли на 16% до 1,52 млрд франков, в то время как у «Гемлибры» подскочили на 23% до 952 млн франков.

По словам генерального директора Roche, спрос на продукцию в Китае восстанавливается. Люди начали снова обращаться к врачам после того, как в стране отменили жесткие меры изоляции, но ситуация еще не вернулась к уровню до пандемии.

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