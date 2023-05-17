Продажи тонометров и БАД уходят из аптек на маркетплейсы

РААС обещал доработать проект о расширении аптечного ассортимента. Его первый вариант получил одобрение Минпромторга, что позволяет оптимистично смотреть на перспективу повторного рассмотрения правительством, заявила в ходе 30-го Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко исполнительный директор ассоциации , передает корреспондент «ФВ».

В июне 2022 года депутаты Госдумы Александр Петров, Олег Иванинский и Татьяна Кусайко предложили поддержать на фоне санкций аптечные организации, желающие расширить ассортимент нелекарственных средств. Предполагалось, что в перечень разрешенных к продаже товаров в аптеках войдет более 20 групп товаров, предназначенных для поддержания здорового образа жизни, профилактики и гигиены. Соответствующие изменения они предлагали внести в ст.55 ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Однако в правительстве инициативу не поддержали. Проект получил отрицательный отзыв, в котором указано, что в случае принятия такого законопроекта перечень товаров, продающихся в аптеках, будет максимально приближен к перечню продовольственных магазинов.

Представители ритейла фиксируют падение интереса к аптечным товарам, продажи которых активно идут на маркетплейсах, заявил в ходе фармфорума генеральный директор аптечной сети «Ригла» .

«Маркетплейсы забирают у аптек долю рынка. Мы провели исследование, сравнили продажи определенных категорий товара 2017 и 2023 года. Результат такой: аптечный рынок ежегодно теряет примерно 200 млрд руб. продаж. Мы видим, что у нас в аптеках уже не покупают тонометры, уходит категория БАД. Аптека останется только с лекарствами. А на лекарствах она не зарабатывает», — заявил Филиппов.

По словам Игнатьевой, проект по расширению аптечного ассортимента будет рассматриваться повторно. Он получил поддержку Минпромторга, поэтому эксперты настроены оптимистично.

«Не получилось — это не про нас. Мы работали, работаем и будем работать. В 2010 году у нас получилось расширить ассортимент за счет разрешения аптекам продавать БАД. Нынешний проект получил поддержку Минпромторга. Я оптимист: нужно еще раз пересмотреть свои предложения, сформулировать и представлять его еще раз», — сказала Игнатьева.