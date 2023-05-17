Продажи тонометров и БАД уходят из аптек на маркетплейсы
Аптечный сегмент фиксирует отток продаж нелекарственного ассортимента из аптек на маркетплейсы. На этом фоне представители фармрозницы намерены продолжить борьбу за принятие проекта по расширению аптечного ассортимента, который получил отрицательный отзыв в правительстве.
РААС обещал доработать проект о расширении аптечного ассортимента. Его первый вариант получил одобрение Минпромторга, что позволяет оптимистично смотреть на перспективу повторного рассмотрения правительством, заявила в ходе 30-го Российского фармацевтического форума им. Н.А. Семашко исполнительный директор ассоциации Нелли Игнатьева, передает корреспондент «ФВ».
В июне 2022 года депутаты Госдумы Александр Петров, Олег Иванинский и Татьяна Кусайко предложили поддержать на фоне санкций аптечные организации, желающие расширить ассортимент нелекарственных средств. Предполагалось, что в перечень разрешенных к продаже товаров в аптеках войдет более 20 групп товаров, предназначенных для поддержания здорового образа жизни, профилактики и гигиены. Соответствующие изменения они предлагали внести в ст.55 ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Однако в правительстве инициативу не поддержали. Проект получил отрицательный отзыв, в котором указано, что в случае принятия такого законопроекта перечень товаров, продающихся в аптеках, будет максимально приближен к перечню продовольственных магазинов.
Представители ритейла фиксируют падение интереса к аптечным товарам, продажи которых активно идут на маркетплейсах, заявил в ходе фармфорума генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
«Маркетплейсы забирают у аптек долю рынка. Мы провели исследование, сравнили продажи определенных категорий товара 2017 и 2023 года. Результат такой: аптечный рынок ежегодно теряет примерно 200 млрд руб. продаж. Мы видим, что у нас в аптеках уже не покупают тонометры, уходит категория БАД. Аптека останется только с лекарствами. А на лекарствах она не зарабатывает», — заявил Филиппов.
По словам Игнатьевой, проект по расширению аптечного ассортимента будет рассматриваться повторно. Он получил поддержку Минпромторга, поэтому эксперты настроены оптимистично.
«Не получилось — это не про нас. Мы работали, работаем и будем работать. В 2010 году у нас получилось расширить ассортимент за счет разрешения аптекам продавать БАД. Нынешний проект получил поддержку Минпромторга. Я оптимист: нужно еще раз пересмотреть свои предложения, сформулировать и представлять его еще раз», — сказала Игнатьева.
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