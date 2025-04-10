Проект «НПО Петровакс Фарм» отмечен призом «Платиновой Унции»
10.04.2025
19:46
Стал известен победитель в номинации «Проект года» подноминации «Бизнес-проект» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева
В подноминации «Бизнес-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Прорыв в лечении рака носоглотки и пищевода: вывод на рынок инновационного онкопрепарата «Арейма» компании «НПО Петровакс Фарм».
В шорт-лист подноминации «Бизнес-проект» также вошли:
- «Фибраксин отправляется в космос с проектом SIRIUS-23» (ООО «Альфасигма Рус»);
- «Сервис бесплатной комплексной поддержки и сопровождения пациентов с хроническими заболеваниями «Мое здоровье» (ООО «Здравсити»);
- «Новые инструменты в руках хирурга» (ООО «Биннофарм Групп»);
- «Новая стратегия продвижения препарата КАГОЦЕЛ» (ООО «Биннофарм Групп»);
- «Запуск «Магнит Аптеки» в омни-приложении «Магнит» АО «Тандер» (Бизнес-формат «Магнит-Аптеки»).
Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.
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