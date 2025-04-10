Проект «НПО Петровакс Фарм» отмечен призом «Платиновой Унции»

В подноминации «Бизнес-проект» (номинация «Проект года») победу одержал проект «Прорыв в лечении рака носоглотки и пищевода: вывод на рынок инновационного онкопрепарата «Арейма» компании «НПО Петровакс Фарм».

В шорт-лист подноминации «Бизнес-проект» также вошли:

«Фибраксин отправляется в космос с проектом SIRIUS-23» (ООО «Альфасигма Рус»);

«Сервис бесплатной комплексной поддержки и сопровождения пациентов с хроническими заболеваниями «Мое здоровье» (ООО «Здравсити»);

«Новые инструменты в руках хирурга» (ООО «Биннофарм Групп»);

«Новая стратегия продвижения препарата КАГОЦЕЛ» (ООО «Биннофарм Групп»);

«Запуск «Магнит Аптеки» в омни-приложении «Магнит» АО «Тандер» (Бизнес-формат «Магнит-Аптеки»).

Ежегодно церемония награждения «Платиновой унции» собирает ключевые фигуры фармацевтической отрасли России.