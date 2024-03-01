Проекты об обязательной маркировке ветпрепаратов и кормов отправили на доработку

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины», сформированная правительством, отклонила проекты по обязательной маркировке ветеринарных препаратов и кормов и отправила документы на доработку. Об этом изданию «Ветеринария и жизнь» сообщил исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.

Правительство большинством голосов отклонило проект постановления «Об утверждении Правил маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Также отклонен и отправлен на доработку проект об обязательной маркировке кормов.

Обязательную маркировку ветеринарных препаратов планировали ввести в России с 1 октября 2024 года, с этого же времени рассчитывали внедрить обязательную маркировку сухих кормов для домашних животных. Проекты постановлений правительства подготовили в Минпромторге.