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Проекты об обязательной...

Проекты об обязательной маркировке ветпрепаратов и кормов отправили на доработку

01.03.2024
20:31
Коблова Дина
Правительство отклонило проекты по обязательной маркировке ветеринарных препаратов и кормов. По словам исполнительного директора Национального кормового союза Сергея Михнюка, документы отправили на доработку.
Фото: 123rf.com

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины», сформированная правительством, отклонила проекты по обязательной маркировке ветеринарных препаратов и кормов и отправила документы на доработку. Об этом изданию «Ветеринария и жизнь» сообщил исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.

Правительство большинством голосов отклонило проект постановления «Об утверждении Правил маркировки лекарственных препаратов для ветеринарного применения средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Также отклонен и отправлен на доработку проект об обязательной маркировке кормов.

Обязательную маркировку ветеринарных препаратов планировали ввести в России с 1 октября 2024 года, с этого же времени рассчитывали внедрить обязательную маркировку сухих кормов для домашних животных. Проекты постановлений правительства подготовили в Минпромторге. 

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