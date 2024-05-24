Проект по созданию питомника для кабарги не сдан в срок

Счетная палата отчиталась о ходе реализации проекта по созданию научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги. Как сообщили в пресс-службе высшего органа государственного аудита, сроки завершения строительства не соблюдаются.

Конечная цель проекта — клиническое применение препаратов на основе мускуса кабарги. Его запустили в 2016 году, разделив на два этапа. В рамках первого нужно построить питомник для кабарги в Республике Алтай, второго — реконструировать научно-клиническую лабораторию в Московской области. Построить объекты планировали к 2020 году, но из-за некачественной подготовки технического задания сроки неоднократно переносились.

«Как показала проверка, по состоянию на 1 ноября 2023 года строительная готовность питомника составляла 84%, лаборатории — 77%», — заключили в Счетной палате.

За прошедшее время в 1,6 раза выросла и стоимость строительства — с 1,5 млрд руб. в 2016 году до 2,4 млрд руб. в 2023 году. В 2024 году на завершение работ из бюджета дополнительно добавят 63,5 млн руб.

В 2023 году в рамках проекта зарегистрировали лекарственный препарат «Мускулив». Однако проект не предусматривает мероприятий по доведению разработок лекарства на основе мускуса кабарги до их производства и клинического применения. Заказчик строительства — Научный центр биомедицинских технологий ФМБА России — не заключал договоры на передачу прав на производство препарата «Мускулив». Анализ достаточности сырья для промышленного производства лекарств также не проводился, поэтому Счетная палата допускает вероятность, что разработанные лекарства не будут запущены в производство.

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что планируемые затраты на производство опытных партий мускуса кабарги значительно превышают его закупочную стоимость. Так, 1 грамм мускуса стоит 2060 руб. по состоянию на 14 ноября 2022 года, а затраты на производство 1 грамма в питомнике после его выхода на плановую мощность в 2028 году составят 25 тыс. руб.