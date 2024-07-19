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Профессиональные ассоциации попросили...

Профессиональные ассоциации попросили повышать цены из-за дефектуры на два года

19.07.2024
14:56
Елена Калиновская
Несколько фармацевтических объединений обратились в ФАС с предложением внести правки в особенности регулирования цен на лекарства при риске дефектуры. В частности, по их мнению, целесообразно увеличить срок действия повышенной стоимости до двух лет.
Фото: 123rf.com

Ассоциация российских фармпроизводителей, Ассоциация международных фармпроизводителей и Союз профессиональных фармацевтических объединений разработали изменения особенностей регулирования цен на лекарства при риске дефектуры, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020. Письмо с предложениями они направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Первым об этом сообщил РБК, «ФВ» также ознакомился с письмом.

Во-первых, фармассоциации считают, что повышенная из-за дефектуры цена должна действовать не один год, как сейчас, а два года, так как это позволит «избежать избыточных процедур по перерегистрации цен и повторного возникновения рисков дефектуры лекарственных препаратов». 

Во-вторых, они предлагают не учитывать в экономическом анализе минимальные цены на лекарства других производителей, если их доля ввода в гражданский оборот составляет менее 10%. «Это увеличит возможности по предотвращению рисков дефектуры для производителей, которые готовы покрыть потребность системы здравоохранения полностью или значимую ее часть», полагают авторы письма. Также, по их мнению, следует начинать повторный экономический анализ не ранее, чем за 60 дней до истечения срока приказа. 

В-третьих, ассоциации обратили внимание на норму о необоснованном невыполнении заявителем планируемого объема ввода лекарственного препарата в гражданский оборот. С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки, согласно которым ФАС сможет отменить действие повышенной цены, если производитель не ввел в гражданский оборот заявленный объем препарата в течение 12 месяцев после перерегистрации стоимости. Фармпроизводители просят дополнить норму индексом в 30%.

Кроме того, представляющие интересы производителей ассоциации предлагают внести изменения в правила регистрации и перерегистрации цен ЖНВЛП. Например, при перерегистрации стоимости иностранного препарата надо учитывать курс валют не за один день, а средний за три месяца. Еще одно предложение перерегистрировать все иностранные препараты стоимостью до 100 руб. с учетом фактической инфляции за предыдущий год и прогнозируемого уровня инфляции на следующий год.

Также при регистрации цен с учетом референтных не надо учитывать минимальную цену в референтной стране, которая отличается от второй минимальной цены на 30% и более. Наконец, в случае снижения цены необходимо установить переходный период сроком на три месяца.

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