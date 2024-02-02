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Производитель добился разрешения...

Производитель добился разрешения продажи экстренной контрацепции без рецепта

02.02.2024
15:27
Елена Калиновская
Компания «Гедеон Рихтер» присвоила двум препаратам для экстренной контрацепции с МНН левоноргестрел статус безрецептурных. Лекарства с этим же действующим веществом продаются без рецепта в нескольких странах Европы, а также в странах ЕАЭС и СНГ.
Фото: ru.123rf.com

В начале января 2024 года компания «Гедеон Рихтер» внесла изменения в регистрационное досье на препараты «Постинор» (левоноргестрел, 0,75 мг) и «Эскапел» (левоноргестрел, 1,5 мг). Поправки касаются условия отпуска. Если раньше эти лекарства для экстренной контрацепции были рецептурными, то теперь их можно купить без рецепта. Информацию «ФВ» подтвердили в пресс-службе компании. В едином реестре лекарств ЕАЭС изменения уже отображаются. В ГРЛС статус еще не обновлен. 

Согласно инструкции препаратов, препарат экстренной контрацепции необходимо принять в течение первых 72 часов после незащищенного полового акта. «Поскольку время является решающим фактором, связанным с эффективностью препарата, отсутствие необходимости выписывать рецепт позволяет женщине действовать быстрее», — пояснила руководитель департамента коммуникаций компании «Гедеон Рихтер» в России Анна Похитонова. 

Она добавила, что при смене статуса препаратов с рецептурного на безрецептурный по существующей практике российские регуляторы оценивают международный опыт применения, а также собственные исследования с точки зрения безопасности приема препарата без назначения врача.

Лекарства с МНН левоноргестрел для экстренной контрацепции можно купить в Германии, Франции, Нидерландах, Швеции, Финляндии, а также в Грузии, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, Армении.

В ГРЛС есть еще препараты с таким же МНН и с показанием экстренной контрацепции — «Постиплания» (левоноргестрел, 0,75 мг) от компании «Фармасинтез», «Лалинола» (левоноргестрел, 1,5 мг) от Lupin, «Модэлль 911» (левоноргестрел, 1,5 мг) от Teva. Согласно реестру, эти препараты имеют рецептурный статус.

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