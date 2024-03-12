Производитель назвал условие отмены маркетинговых бонусов для аптек

Без маркетинговых контрактов есть риск, что финансовое состояние аптек заметно ухудшится. Уменьшение прибыльности аптек уменьшит доступность лекарств. В первую очередь от этого пострадают сами производители. Об этом заявил на 22-м Аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью» вице-президент по продажам и маркетингу ГК «Велфарм Групп» Рамал Гадиров, передает корреспондент «ФВ».

Если сохранится существующая модель товаропроводящей цепи, то маркетинговые договоры между производителями и аптеками должны сохраниться. «Производители не проживут без аптек. Как мы будем продавать препараты?» — задался вопросом Гадиров. По его мнению, отказаться от бонусов можно только в случае кардинальных изменений взаимоотношений. «Если вся модель не будет изменена, то говорить только о части маркетинговых бонусов категорически неправильно, потому что это приведет к коллапсу», — считает он.

Гадиров рассказал, что российские производители на протяжении нескольких лет работают над уменьшением издержек, чтобы быть конкурентными. При этом конкурентная борьба между ними не менее напряженная, так как производственные мощности нарастают, количество номенклатуры увеличится в геометрической прогрессии, одна и та же молекула дублируется, а полок становится меньше, так как происходит консолидация.

Выиграют те производители, которые выберут правильную стратегию, тактику с точки зрения портфеля, его диверсификации как по каналам, так и в части продвижения.

Гадиров подчеркнул, что для производителя количество аптек не столь важно, необходимо, чтобы доступ к препаратам был максимальный. При этом растущее количество аптек фармкомпании настораживает, так как если их эффективность не будет поддерживаться на должном уровне, это приведет к финансовым рискам.