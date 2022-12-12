Производитель онкопрепарата Clovis объявил о банкротстве из-за падения продаж

Американский производитель лекарственных средств Clovis Oncology подал заявление о банкротстве в штате Делавэр. Как сообщает агентство Reuters, компания испытывает проблемы с продажей единственного одобренного противоопухолевого препарата Rubraca. В последние годы показатели упали из-за появления новых лекарств против рака яичников, а также из-за пандемии COVID-19.

В соответствии с американскими законами о банкротстве, компания привлекла 75 млн долл., которые помогут ей продолжать деятельность в обычном режиме во время всех судебных процедур и исполнять обязательства перед работниками.

До подачи заявления о банкротстве Clovis заключила соглашение с Novartis по продаже лицензионных прав на экспериментальный препарат FAP-2286. Компания получила авансовый платеж в размере 50 млн долл. и имеет права на выплаты в размере до 333,75 млн долл. по мере завершения разработки и прохождения определенных этапов регулирования. Clovis также получит 297 млн долл., когда сможет продать достаточное количество препаратов.

Clovis также активно ведет переговоры с рядом заинтересованных сторон относительно возможной продажи одного или нескольких других своих активов.

В заявлении по поводу банкротства Clovis оценила стоимость своих активов в диапазоне от 100 млн до 500 млн долл. Свои обязательства компания оценила в сумму от 500 млн до 1 млрд долл.