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Производитель отменил регистрацию...

Производитель отменил регистрацию одной из пролонгированных форм филграстима

05.09.2024
17:04
Елена Калиновская
Минздрав отменил действие 21 регистрационного удостоверения. Среди них оригинальный гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) — липэгфилграстим, который является пролонгированной формой филграстима. В ГРЛС есть другие пролонгированные формы.
Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Минздрав 4 сентября 2024 года опубликовал в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 21 решение об отмене государственной регистрации лекарств. Большинство из них имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрации произошла по инициативе держателей РУ.

Больше всего регудостоверений отозвали Teva и «Микроген» — девять и семь соответственно. Teva заявила об отмене регистрации препарата липэгфилграстим, который относится к Г-КСФ и применяется для уменьшения нейтропении, возникшей после цитостатической терапии. В ГРЛС есть другие пэгилированные формы филграстима — пэгфилграстим и эмпэгфилграстим.

Также Teva отозвала эпоэтин тета, других препаратов с таким МНН в ГРЛС нет. Эпоэтин тета относится к первому поколению эритропоэтинов, используемых для лечения анемии. В то же время в гражданском обороте есть другие эритропоэтины первого поколения — эпоэтин альфа и эпоэтин бета.

Еще один препарат, аналогов которого нет в ГРЛС, — комбинация ипрапропия бромида с сальбутамолом, показанная при бронхоспастическом синдроме при хронической обструктивной болезни легких. В госреестре есть монопрепараты, содержащие ипрапропия бромид и сальбутамол. 

В ГРЛС не осталось аналогов «Церулоплазмина» — это медьсодержащий фермент альфа2-глобулиновой фракции сыворотки крови, полученной из донорской плазмы человека. Он используется при анемии, лейкопении, интоксикации и пр.

Торговое наименование (МНН)

Компания — держатель РУ

Форма выпуска, дозировка

Наличие аналогов

Номер и владелец регистрационного удостоверения

1

Анальгин (метамизол натрия)

АО «НПО Микроген»

Раствор для внутримышечного и внутривенного введения

Да

Р N001942/01 от 09.12.2011

2

Бактериофаг дизентерийный поливалентный (бактериофаг дизентерийный)

 

АО «НПО Микроген»

Таблетки

Да (другая лекформа)

Р N002560/01 от 11.08.2008

 

3

Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE (бактериофаг сальмонеллезный)

 

АО «НПО Микроген»

Таблетки

Да (другая лекформа)

ЛС-002206 от 20.03.2012

 

4

Бетамакс (сульпирид)

 

АО «Гриндекс»

Таблетки, 50 мг, 100 мг, 200 мг

Да

П N012795/01 от 21.06.2010

5

Глимепирид-Тева (глимепирид)

ООО «Тева»

Таблетки, 1 мг, 2 мг, 3 мг

Да

ЛСР-005208/08 от 03.07.2008

6

Инозин пранобекс (инозин пранобекс)

ООО «ФармТехнологии»

Таблетки, 500 мг

Да

ЛП-005505 от 06.05.2019

7

Ипрамол Стери-Неб (ипрапропия бромид + сальбутамол)

ООО «Тева»

Раствор для ингаляций, 0,2 мг + 1 мг/мл

Нет

ЛСР-005421/10 от 10.06.2010

8

Карбоплатин-Тева (карбоплатин)

ООО «Тева»

Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл

Да

П N012288/01 от 25.09.2008

9

Коапровель (гидрохлоротиазид + ирбесартан)

 

АО «Санофи Россия»

Таблетки, 25 мг + 300 мг

Да (другие дозировки)

ЛСР-008754/09 от 02.11.2009

10

Лаксигал-Тева (натрия пикосульфат)

ООО «Тева»

Капли для приема внутрь, 7,5 мг/мл

Да

П N012803/01 от 30.11.2011

 

11

Лонквекс (липэгфилграстим)

 

ООО «Тева»

Раствор для подкожного введения, 6 мг/0,6 мл

Нет

ЛП-002515 от 26.06.2014

12

Магния сульфат (магния сульфат)

АО «НПО Микроген»

Раствор для внутривенного введения, 250 мг/мл

Да

Р N001826/01 от 25.11.2011

13

 Мадопар 250 (леводопа + [бенсеразид])

АО «Рош-Москва»

Таблетки, 200 мг + 50 мг

Да

П N014069/01 от 22.07.2008

14

Микафунгин-Тева (микафунгин)

ООО «Тева»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 100 мг

Да

ЛП-007570 от 01.11.2021

15

Ноотропил (пирацетам)

ООО «ЮСБ Фарма»

Раствор для внутривенного введения, 200 мг/мл

Да

П N014242/01 от 28.05.2009

16

Туссамаг (тимьяна обыкновенного травы экстракт)

ООО «Тева»

Сироп, 9%

Да (без указания дозировки)

П N014420/01 от 18.06.2009

17

Туссамаг (тимьяна обыкновенного травы экстракт)

ООО «Тева»

Сироп

Да

П N012235/01 от 19.11.2007

 

18

Церебролизат

АО «НПО Микроген»

Раствор для внутримышечного введения

Да

Р N000620/01 от 20.08.2008

19

Церулоплазмин

АО «НПО Микроген»

Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг

Нет

ЛСР-010930/09 от 31.12.2009

20

Эпоратио (эпоэтин тета)

ООО «Тева»

Раствор для внутривенного и подкожного введения, 1000 МЕ/0,5 мл, 2000 МЕ/0,5 мл, 3000 МЕ/0,5 мл, 4000 МЕ/0,5 мл, 5000 МЕ/0,5 мл, 10000 МЕ/мл, 20000/мл, 30000/мл

Нет

ЛП-003157 от 31.08.2015

21

Эуфиллин (аминофиллин)

АО «НПО Микроген»

Раствор для внутривенного введения, 24 мг/мл

Да

ЛС-002028 от 14.10.2011

 

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