Производитель отменил регистрацию одной из пролонгированных форм филграстима
Минздрав 4 сентября 2024 года опубликовал в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 21 решение об отмене государственной регистрации лекарств. Большинство из них имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрации произошла по инициативе держателей РУ.
Больше всего регудостоверений отозвали Teva и «Микроген» — девять и семь соответственно. Teva заявила об отмене регистрации препарата липэгфилграстим, который относится к Г-КСФ и применяется для уменьшения нейтропении, возникшей после цитостатической терапии. В ГРЛС есть другие пэгилированные формы филграстима — пэгфилграстим и эмпэгфилграстим.
Также Teva отозвала эпоэтин тета, других препаратов с таким МНН в ГРЛС нет. Эпоэтин тета относится к первому поколению эритропоэтинов, используемых для лечения анемии. В то же время в гражданском обороте есть другие эритропоэтины первого поколения — эпоэтин альфа и эпоэтин бета.
Еще один препарат, аналогов которого нет в ГРЛС, — комбинация ипрапропия бромида с сальбутамолом, показанная при бронхоспастическом синдроме при хронической обструктивной болезни легких. В госреестре есть монопрепараты, содержащие ипрапропия бромид и сальбутамол.
В ГРЛС не осталось аналогов «Церулоплазмина» — это медьсодержащий фермент альфа2-глобулиновой фракции сыворотки крови, полученной из донорской плазмы человека. Он используется при анемии, лейкопении, интоксикации и пр.
|
№
|
Торговое наименование (МНН)
|
Компания — держатель РУ
|
Форма выпуска, дозировка
|
Наличие аналогов
|
Номер и владелец регистрационного удостоверения
|
1
|
Анальгин (метамизол натрия)
|
АО «НПО Микроген»
|
Раствор для внутримышечного и внутривенного введения
|
Да
|
Р N001942/01 от 09.12.2011
|
2
|
Бактериофаг дизентерийный поливалентный (бактериофаг дизентерийный)
|
АО «НПО Микроген»
|
Таблетки
|
Да (другая лекформа)
|
Р N002560/01 от 11.08.2008
|
3
|
Бактериофаг сальмонеллезный групп ABCDE (бактериофаг сальмонеллезный)
|
АО «НПО Микроген»
|
Таблетки
|
Да (другая лекформа)
|
ЛС-002206 от 20.03.2012
|
4
|
Бетамакс (сульпирид)
|
АО «Гриндекс»
|
Таблетки, 50 мг, 100 мг, 200 мг
|
Да
|
П N012795/01 от 21.06.2010
|
5
|
Глимепирид-Тева (глимепирид)
|
ООО «Тева»
|
Таблетки, 1 мг, 2 мг, 3 мг
|
Да
|
ЛСР-005208/08 от 03.07.2008
|
6
|
Инозин пранобекс (инозин пранобекс)
|
ООО «ФармТехнологии»
|
Таблетки, 500 мг
|
Да
|
ЛП-005505 от 06.05.2019
|
7
|
Ипрамол Стери-Неб (ипрапропия бромид + сальбутамол)
|
ООО «Тева»
|
Раствор для ингаляций, 0,2 мг + 1 мг/мл
|
Нет
|
ЛСР-005421/10 от 10.06.2010
|
8
|
Карбоплатин-Тева (карбоплатин)
|
ООО «Тева»
|
Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|
Да
|
П N012288/01 от 25.09.2008
|
9
|
Коапровель (гидрохлоротиазид + ирбесартан)
|
АО «Санофи Россия»
|
Таблетки, 25 мг + 300 мг
|
Да (другие дозировки)
|
ЛСР-008754/09 от 02.11.2009
|
10
|
Лаксигал-Тева (натрия пикосульфат)
|
ООО «Тева»
|
Капли для приема внутрь, 7,5 мг/мл
|
Да
|
П N012803/01 от 30.11.2011
|
11
|
Лонквекс (липэгфилграстим)
|
ООО «Тева»
|
Раствор для подкожного введения, 6 мг/0,6 мл
|
Нет
|
ЛП-002515 от 26.06.2014
|
12
|
Магния сульфат (магния сульфат)
|
АО «НПО Микроген»
|
Раствор для внутривенного введения, 250 мг/мл
|
Да
|
Р N001826/01 от 25.11.2011
|
13
|
Мадопар 250 (леводопа + [бенсеразид])
|
АО «Рош-Москва»
|
Таблетки, 200 мг + 50 мг
|
Да
|
П N014069/01 от 22.07.2008
|
14
|
Микафунгин-Тева (микафунгин)
|
ООО «Тева»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 100 мг
|
Да
|
ЛП-007570 от 01.11.2021
|
15
|
Ноотропил (пирацетам)
|
ООО «ЮСБ Фарма»
|
Раствор для внутривенного введения, 200 мг/мл
|
Да
|
П N014242/01 от 28.05.2009
|
16
|
Туссамаг (тимьяна обыкновенного травы экстракт)
|
ООО «Тева»
|
Сироп, 9%
|
Да (без указания дозировки)
|
П N014420/01 от 18.06.2009
|
17
|
Туссамаг (тимьяна обыкновенного травы экстракт)
|
ООО «Тева»
|
Сироп
|
Да
|
П N012235/01 от 19.11.2007
|
18
|
АО «НПО Микроген»
|
Раствор для внутримышечного введения
|
Да
|
Р N000620/01 от 20.08.2008
|
19
|
АО «НПО Микроген»
|
Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг
|
Нет
|
ЛСР-010930/09 от 31.12.2009
|
20
|
Эпоратио (эпоэтин тета)
|
ООО «Тева»
|
Раствор для внутривенного и подкожного введения, 1000 МЕ/0,5 мл, 2000 МЕ/0,5 мл, 3000 МЕ/0,5 мл, 4000 МЕ/0,5 мл, 5000 МЕ/0,5 мл, 10000 МЕ/мл, 20000/мл, 30000/мл
|
Нет
|
ЛП-003157 от 31.08.2015
|
21
|
Эуфиллин (аминофиллин)
|
АО «НПО Микроген»
|
Раствор для внутривенного введения, 24 мг/мл
|
Да
|
ЛС-002028 от 14.10.2011
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