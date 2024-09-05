Производитель отменил регистрацию одной из пролонгированных форм филграстима

Минздрав 4 сентября 2024 года опубликовал в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) 21 решение об отмене государственной регистрации лекарств. Большинство из них имеют зарегистрированные аналоги. Отмена регистрации произошла по инициативе держателей РУ.

Больше всего регудостоверений отозвали Teva и «Микроген» — девять и семь соответственно. Teva заявила об отмене регистрации препарата липэгфилграстим, который относится к Г-КСФ и применяется для уменьшения нейтропении, возникшей после цитостатической терапии. В ГРЛС есть другие пэгилированные формы филграстима — пэгфилграстим и эмпэгфилграстим.

Также Teva отозвала эпоэтин тета, других препаратов с таким МНН в ГРЛС нет. Эпоэтин тета относится к первому поколению эритропоэтинов, используемых для лечения анемии. В то же время в гражданском обороте есть другие эритропоэтины первого поколения — эпоэтин альфа и эпоэтин бета.

Еще один препарат, аналогов которого нет в ГРЛС, — комбинация ипрапропия бромида с сальбутамолом, показанная при бронхоспастическом синдроме при хронической обструктивной болезни легких. В госреестре есть монопрепараты, содержащие ипрапропия бромид и сальбутамол.

В ГРЛС не осталось аналогов «Церулоплазмина» — это медьсодержащий фермент альфа 2 -глобулиновой фракции сыворотки крови, полученной из донорской плазмы человека. Он используется при анемии, лейкопении, интоксикации и пр.