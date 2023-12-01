Sandoz рассказал о причинах отсутствия запасов антибиотика

Амоксициллин с клавулановой кислотой производства Sandoz в форме диспергируемых таблеток, а также в форме суспензии поступает в Россию в недостаточном количестве. Как пояснили «ФВ» в пресс-службе российского представительства Sandoz, это связано с повышенным спросом из-за сезонного фактора и ограниченными производственными мощностями.

Проблема в первую очередь касается таблетированной формы и порошка для приготовления инъекционного раствора. «Препарат распродается очень быстро, не образуя складских запасов, что особенно характерно для осенне-зимнего периода», — пояснили в пресс-службе.

Что касается диспергируемой формы таблеток «Квиктаб», то «проблема с поставками наблюдается во всем мире в связи с ограниченными производственными мощностями».

По данным AlphaRM, Sandoz — основной поставщик амоксициллина с клавулановой кислотой. За десять месяцев 2023 года аптеки продали 7,6 млн упак. препарата на 2,5 млрд руб. По сравнению с таким же периодом 2022 года это меньше на 8% в рублях и на 11% в упаковках.

На втором месте по продажам лекарство производства «Фармстандарта». В первые десять месяцев 2023 года продано 1,8 млн упак. (+126%) на 797 млн руб. (+155%). На третьем месте — GSK и 1,4 млн упак. (-46%) на 480 млн руб., на четвертом «Авва рус» — 1 млн упак. (-7%) на 402,5 млн руб. (+4%).

На рынке также продаются препараты еще 13 производителей, однако их продажи существенно меньше (менее 200 тыс. упак.).

В форме диспергируемых таблеток амоксициллин с клавулановой кислотой в 2023 году остался только у двух производителей — Sandoz и «Фармстандарт». При этом продажи отечественной компании в январе—октябре текущего года обошли по объему импортного производителя — 1,7 млн и 1,68 млн упак. соответственно. Рост продаж российского препарата составил 182%, у иностранного лекарства увеличения нет. В будущем на рынке должен появиться еще один препарат в этой лекарственной форме, в 2023 году ее зарегистрировала «Авва рус».

Продажи порошка для приготовления суспензии производства Sandoz остались самыми крупными на рынке — 1,3 млн упак. за десять месяцев 2023 года, у GSK — 202,8 тыс. упак., у «Авва рус» — 133 тыс.