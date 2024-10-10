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Производители аналога «Оземпика»...

Производители аналога «Оземпика» стали лидерами по приросту в онлайн-продажах

10.10.2024
17:19
Елена Калиновская
За восемь месяцев 2024 года наибольший прирост в сегменте рецептурных продаж в онлайн-канале показали компании «Герофарм» и «Промомед». Они с 2024 года стали поставлять на рынок аналоги «Оземпика» – препараты с МНН семаглутид.
Фото: 123rf.com

Объем онлайн-продаж рецептурных лекарственных препаратов в стоимостном выражении по итогам восьми месяцев 2024 года составил 82,6 млрд руб., это больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 69%, подсчитали аналитики AlphaRM.

Лидером по приросту среди TOP50 корпораций по объему продаж Rx-препаратов стал «Герофарм», объем продаж которого в январе — августе увеличился на 400% за счет нового препарата (продажи с января 2024 года), используемого при сахарном диабете 2-го типа, «Семавик» (семаглутид).

На второй строчке рейтинга (+186% к восьми месяцам 2023 года) – ГК «Промомед». Бренд, способствовавший росту компании, – «Квинсента», который тоже используется при сахарном диабете и начал продаваться в аптеках с декабря 2023 года (семаглутид).

Тройку замыкает Roche с приростом 177% к восьми месяцам 2023 года, бренд-лидер – «Роаккутан» (изотретиноин), назначается для лечения акне.

Общие продажи «Семавика» и «Квинсента» за восемь месяцев составили 3,7 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно. Большая часть препаратов продается через аптеки – 3,4 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно, из них онлайн-продажи составили 1 млрд и 0,4 млрд руб.

Оба препарата офф-лэйбл применяются при избыточной массе тела. В октябре 2024 года обе компании зарегистрировали препараты с тем же МНН семаглутид, но теперь у них другое показание – ожирение.

Продажи лекарств могут вырасти в ближайшие годы. На прошедшем в Геленджике форуме «Биопром-2024» депутат Госдумы Ирина Филатова предложила включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний, а также предусмотреть в одном из новых национальных проектов достижение определенного показателя по количеству граждан с индексом массы тела выше 30.

Объем онлайн-реализации безрецептурных препаратов за восемь месяцев 2024 года составил 48,5 млрд руб. (+68% к восьми месяцам 2023 года). Наибольший прирост среди TOP50 корпораций по объему продаж в OTC-сегменте демонстрирует компания «Биокодекс» (+116% к восьми месяцам 2023 года). Бренд, поспособствовавший росту компании, – «Энтерол», используемый при кишечных расстройствах.

Второе место в рейтинге принадлежит компании «Обновление ПФК», продажи безрецептурных препаратов которой выросли на 108%.

На третьей строчке разместилась Mayoly с приростом к аналогичному периоду прошлого года в 101%, наибольший вклад в который внес желчегонный препарат «Хофитол».

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