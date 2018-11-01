Производители начинают активней использовать цифровые каналы для продвижения продукции

Даже Amazon и Google стараются зайти в фарму со своими решениями и патентами. Но большая часть индустрии 80% медийной информации для конечного потребителя проводит через телевизор. Производители, которые стали терять в чистой прибыли, видят в цифровых каналах инструмент повышения эффективности продаж. Но при этом отмечают отсутствие или дефицит успешных кейсов на рынке.

Директор по маркетингу компании Solopharm Галина Степанова рассказала и показала свой успешный кейс вывода в YouTube безрецептурного дженерического противовоспалительного препарата, которому необходимо конкурировать с раскрученным оригиналом. Было снято два ролика, которые смогли войти в лидеры ТОР3 по просмотрам наряду с «Билайн» и «Алиэкспресс». Ролик в формате рэп-песни собрал 13 млн просмотров, а ролик, где показаны губы с эротическим намеком, собрал 16 млн просмотров. Удалось охватить 20% посетителей, это 7 млн уникальных просмотров.

Управляющий директор Ipsos Healthcare сказал, что необходимо определить место и роль диджитал-технологии как эффективного инструмента для производителей и сетей.

Бизнес-тренер и автор независимой фармацевтической школы Светлана Талашова привела пример успешной реализации цифрового канала. Проведение дистанционных вебинаров позволило не только сэкономить на перелетах и проживании, но и значительно расширить аудиторию.

«Я провела 76 вебинаров, и посещаемость по IP-адресам составила более 65 тысяч человек. Чтобы добиться этой цифры без дистанционной образовательной технологии, мне понадобилось бы провести 316 мероприятий, потратив пять с половиной лет. Ведь на обычный семинар офлайн приходит около 50 человек», – говорит она.

также отметил, что «живой приходящий региональный представитель, которого нужно контролировать, – это архаика. Переход на дистанционную активность не даст эффект сразу, но этот переход неминуем».







