Производители направят в ФАС предложения по изменению механизма повышения цены при дефектуре

Федеральная антимонопольная служба будет ждать предложений от фармкомпаний по корректировке механизма увеличения цены на дефектурные препараты. Такой механизм зафиксирован в постановлении правительства №1771. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев на форуме «Биотехмед», передает корреспондент «ФВ».

Для обсуждения этих предложений будет организована встреча с участниками рынка. «Мы паспортизируем все, что мы можем сделать вместе с Минздравом и Минпромторгом в этой части и попытаемся переложить как можно быстрее в те постановления и нормы, которые это регулируют», — сказал Нижегородцев. Он отметил, что на встречу будут приглашены именно те производители, которые направят конкретные предложения, чтобы обсуждение прошло наиболее продуктивно.

В рамках сессии форума производители озвучили проблемы, с которыми сталкиваются при попытке увеличить отпускную цену в рамках постановления № 1771.

В частности, возникли трудности, связанные с падением курса валют. В случае мониторинга цен в референтных странах в рамках механизма при их пересчете по новому курсу стоимость на препараты за рубежом может быть ниже — это становится основанием для отмены перерегистрированной цены.

К тому же, регуляторы не выдерживают сроки рассмотрения документов и принятия решения об изменении цены, указали участники обсуждения. Реальны сроки перерегистрации цены по дефектуре сейчас составляют примерно три-четыре месяца, сообщил директор НПК «Эском» Гелани Азиров.

Также, согласно регламенту, когда Минздрав делает компании предложение по изменению цены, производитель должен собрать и направить регулятору необходимую информацию в течение двух рабочих дней. По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева, увеличение этого срока является одной из наиболее важных поправок, которые нужно принять.

Еще один важный вопрос — применение формул, указала директор по работе с органами государственной власти компании «Герофарм» Вилена Галкина. «Индекс определения потребности в лекарственном препарате рассчитывается по формуле, которая очень чувствительна к точности определения годовой потребности», — отметила он. Однако сейчас единый механизм определения годовой потребности отсутствует, что создает риск неподтверждения дефектуры, пояснила Галкина.

Производители также отметили, что механизм не учитывает специфику производства и ценообразования препаратов крови.