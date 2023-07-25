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Производители препарата от...

Производители препарата от болезни Паркинсона хотят прекратить выпуск из-за низкой цены

25.07.2023
16:43
Маргарита Грошева
В 2023 году Минздрав снизил цены на некоторые дозировки восьми препаратов после того, как ФАС обнаружила более низкие цены в референтных странах. На этом фоне некоторые производители готовы остановить производство своих препаратов из-за нерентабельности, в частности это коснулось противопаркинсонического препарата — леводопа + бенсеразид.
Фото: unsplash.com

Минздрав снизил отпускные цены на препараты с МНН леводопа + бенсеразид в дозировке 200 мг + 50 мг после того, как ФАС провела анализ и обнаружила в референтных странах более низкие цены на лекарство. Теперь отечественные производители — «Изварино Фарма» и «Канонфарма Продакшн» планируют прекратить их производство из-за нерентабельности.

Цены на эти препараты были увеличены год назад из-за дефектуры — в рамках Постановления Правительства РФ № 1771. Теперь, после их снижения, производители заявили, что не будут закупать новую субстанцию, если ситуация с ценой не изменится.

Хотя ФАС и согласовала цену на более низкую дозировку — 100 мг + 25 мг, производители говорят о прекращении производства обеих дозировок.

Раньше на рынке были доступны и препараты компаний Roche и Teva, но еще в 2020 году они сообщили о прекращении поставок по той же причине — препараты было невыгодно поставлять по зарегистрированным ценам.

Подробнее о том, на какие еще препараты ФАС добилась снижения цен в рамках постановления № 1771, читайте в «ФВ» № 17 (1116) «Как повысили, так и понизили».

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25.07.2023
Как повысили, так и понизили
Производители продолжают останавливать производство лекарств из-за низкой цены
Фармацевтический вестник №17 (1116) / 2023

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