Производящим фармсубстанцию МСП снизили налоговую нагрузку

С 1 января 2025 года малые и средние предприятия (МСП), относящиеся к обрабатывающим производствам по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов. Распоряжение, утверждающее перечень видов деятельности, где возможно его использование, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Тариф снизится почти наполовину – с 15 до 7,6%. Преференцию, в частности, получат малые и средние предприятия, выпускающие фармацевтические субстанции. Всего в перечне значится более 30 видов экономической деятельности.

«Такая поддержка прежде всего позволит малому и среднему бизнесу увеличить рентабельность и дополнительно сохранять в своем распоряжении миллиарды рублей ежегодно, чтобы использовать их для дальнейшей разработки новых продуктов, расширения выпуска, роста производительности и, конечно, улучшения условий для сотрудников», – отметил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании правительства 11 декабря.

Главное условие для предоставления льготы – высокая доля доходов предприятий от реализации продукции, соответствующей виду экономической деятельности. Она должна составлять не менее 70%.

Распространение налоговых льгот на малые и средние предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, закреплено в новой редакции Налогового кодекса, которая была принята в июле 2024 года.