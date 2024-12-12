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Производящим фармсубстанцию МСП...

Производящим фармсубстанцию МСП снизили налоговую нагрузку

12.12.2024
19:21
Отдел новостей
Малые и средние предприятия, занимающиеся производством фармацевтических субстанций, получат снижение страховых взносов с 15 до 7,6%. Доля доходов предприятий от реализации продукции, соответствующей виду экономической деятельности, должна составлять не менее 70%. 
Фото: 123rf.com

С 1 января 2025 года малые и средние предприятия (МСП), относящиеся к обрабатывающим производствам по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, будут пользоваться пониженным тарифом страховых взносов. Распоряжение, утверждающее перечень видов деятельности, где возможно его использование, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Тариф снизится почти наполовину – с 15 до 7,6%. Преференцию, в частности, получат малые и средние предприятия, выпускающие фармацевтические субстанции. Всего в перечне значится более 30 видов экономической деятельности. 

«Такая поддержка прежде всего позволит малому и среднему бизнесу увеличить рентабельность и дополнительно сохранять в своем распоряжении миллиарды рублей ежегодно, чтобы использовать их для дальнейшей разработки новых продуктов, расширения выпуска, роста производительности и, конечно, улучшения условий для сотрудников», – отметил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании правительства 11 декабря. 

Главное условие для предоставления льготы – высокая доля доходов предприятий от реализации продукции, соответствующей виду экономической деятельности. Она должна составлять не менее 70%. 

Распространение налоговых льгот на малые и средние предприятия, относящиеся к обрабатывающим производствам, закреплено в новой редакции Налогового кодекса, которая была принята в июле 2024 года.

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