Прокуратура намерена усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в фармотрасли

Генеральная прокуратура обновила правила и принципы проведения прокурорских проверок в сфере труда. Соответствующий проект приказа надзорного органа проходит антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По сравнению с действующим приказом надзорного ведомства № 196 от 15.03.2019 в новом документе планируется конкретизировать приоритетные сферы для проведения проверок соблюдения трудового законодательства. Одним из приоритетных направлений станут проверки организаций, производящих и реализующих социально значимые товары (услуги), медицинское оборудование, лекарственные средства, а также системообразующие предприятия.

Новый приказ расширяет полномочия прокуроров в рамках подготовки и проведения проверок своевременности выплаты заработной платы работникам, заключения с ними трудовых договоров, а также обеспечения охраны труда.

Подробнее о новых подходах в проведении прокурорских проверок в сфере труда читайте в «ФВ» № 2 (1131) от 23.01.2024 в материале «Поднадзорный труд».