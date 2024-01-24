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Прокуратура намерена усилить...

Прокуратура намерена усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в фармотрасли

24.01.2024
14:31
Таисия Кубрина
Генеральная прокуратура назвала участников оборота лекарств, медоборудования и других социально-значимых товаров приоритетным направлением для проведения проверок трудового законодательства. Фокус в таких проверках будет направлен на отсутствие долгов по зарплате, законность оформления отношений с работниками и предотвращение несчастных случаев.
Фото: pressfoto/freepik.com

Генеральная прокуратура обновила правила и принципы проведения прокурорских проверок в сфере труда. Соответствующий проект приказа надзорного органа проходит антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По сравнению с действующим приказом надзорного ведомства № 196 от 15.03.2019 в новом документе планируется конкретизировать приоритетные сферы для проведения проверок соблюдения трудового законодательства. Одним из приоритетных направлений станут проверки организаций, производящих и реализующих социально значимые товары (услуги), медицинское оборудование, лекарственные средства, а также системообразующие предприятия.

Новый приказ расширяет полномочия прокуроров в рамках подготовки и проведения проверок своевременности выплаты заработной платы работникам, заключения с ними трудовых договоров, а также обеспечения охраны труда. 

Подробнее о новых подходах в проведении прокурорских проверок в сфере труда читайте в «ФВ» № 2 (1131) от 23.01.2024 в материале «Поднадзорный труд».

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23.01.2024
Поднадзорный труд
Как изменятся прокурорские проверки в сфере труда
Фармацевтический вестник №2 (1131) / 2024

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