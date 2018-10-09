Прокуратура обнаружила в Санкт-Петербурге просроченные лекарства на сумму более 300 млн рублей

В ноябре 2018 г. в ходе проверки на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга» прокуратура обнаружила более 156 тыс. единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности на общую сумму более 300 млн руб., из них поставленных Минздравом России – на сумму более 200 млн руб.
В частности, в карантинной зоне хранились и дорогостоящие препараты, такие как иматиниб, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Средняя оптовая цена препарата за единицу составляет более 25 тыс. руб.
А в это время по состоянию на 7 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге более 670 рецептов были поставлены на отсроченное обслуживание в связи с нехваткой лекарственных препаратов и медицинских изделий.
По итогам проверки прокуратура города даст оценку деятельности Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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