Прокуратура обнаружила в Санкт-Петербурге просроченные лекарства на сумму более 300 млн рублей

12:33
12 ноября 2018
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В ноябре 2018 г. в ходе проверки на складе ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга»  прокуратура обнаружила более 156 тыс. единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности на общую сумму более 300 млн руб., из них поставленных Минздравом России – на сумму более 200 млн руб.

В частности, в карантинной зоне хранились и дорогостоящие препараты, такие как иматиниб, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Средняя оптовая цена препарата за единицу составляет более 25 тыс. руб.

А в это время по состоянию на 7 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге более 670 рецептов были поставлены на отсроченное обслуживание в связи с нехваткой лекарственных препаратов и медицинских изделий.

По итогам проверки прокуратура города даст оценку деятельности Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

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