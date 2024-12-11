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Прокуратура потребовала от...

Прокуратура потребовала от губернатора Владимирской области решить проблемы лекобеспечения

11.12.2024
18:41
Отдел новостей
Во Владимирской области прокуроры выявили нарушения в сфере льготного лекарственного обеспечения. Губернатору Александру Авдееву внесено представление с требованием принять дополнительные меры по стабилизации ситуации.
Александр Авдеев | Фото: avo.ru

Прокуратура Владимирской области начала масштабную проверка соблюдения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения после многочисленных жалоб жителей региона. В ходе проверки надзорным органом в региональном Министерстве здравоохранения и ГБУЗ ВО «Центр закупок по области» выявлены нарушения, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратура выявила проблемы в обеспечении граждан лекарствами, а также ошибки в процессе формирования потребности медикаментов на 2025 год. Кроме того чиновники вносили неполные данные в государственную информационную систему в сфере здравоохранения, что затрудняло учет выписанных рецептов. Также выяснилось, что несвоевременно принимались меры по закупке необходимых препаратов.

Отдельно прокуратура отметила нарушения со стороны медицинских учреждений: при выписке рецептов не учитывались доступные дозировки лекарств, находящихся в уполномоченных организациях.

«Отсутствовали правовые акты, регулирующие порядки действия сотрудников лечебных учреждений при инициировании заседаний врачебных комиссий в случае изменения схемы лечения пациента, направления документов в региональное министерство, центр закупок, рассмотрении последними протоколов врачебных комиссий, включающие в себя алгоритмы действия, сроки, унифицированные формы», — говорится в сообщении ведомства.

Прокурор области Иван Грибов внес представление в адрес губернатора Александра Авдеева с требованием принять дополнительные меры по стабилизации ситуации и обеспечению выполнения государственных полномочий в полном объеме.

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