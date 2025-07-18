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Прокуратура предупредила главу...

Прокуратура предупредила главу пензенского Минздрава за нарушения в льготном лекобеспечении

18.07.2025
16:50
Дина Коблова
Прокуратура внесла представление главе Минздрава Пензенской области Вячеславу Космачеву за недостаточное финансирование льготного лекобеспечения в 2025 году. После вмешательства надзорного ведомства бюджетные ассигнования в регионе на эти цели были увеличены на 283 млн руб.
Вячеслав Космачев | Фото: www.pnzreg.ru

Прокуратура Пензенской области выявила нарушения в льготном лекарственном обеспечении граждан в 2025 году. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, медицинские организации региона неверно проанализировали и рассчитали потребности в льготных лекарствах, из-за чего несвоевременно перераспределяли препараты. Допущенные нарушения повлекли недостаточное финансирование отрасли здравоохранения в бюджете на 2025 год. Из-за дефицита средств некоторые жители региона остались без льготных лекарств.

Министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву внесено представление.

После вмешательства надзорного ведомства бюджетные ассигнования на льготное лекобеспечение были увеличены на 283 млн руб.

Космачев возглавил Минздрав Пензенской области в августе 2021 года, сменив на этом посту Александра Никишина, который занимал должность с 2019 года.

В феврале 2021 года в районных больницах вернули ночные дежурства врачей. За введение подобной практики Космачев получил дисциплинарное взыскание и угрозу лишиться должности в случае повторения таких случаев.

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