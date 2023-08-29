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Прокуратура проверяет в...

Прокуратура проверяет в аптеках лекарства без движения в системе МДЛП

Эксклюзив
29.08.2023
16:41
Руслан Мавлиханов
Екатерина Погонцева
Прокуратура начала проверки в поисках остатков лекарств на балансе аптек, по которым долгое время не было движения в системе МДЛП. 

Прокуратура начала проверки в поисках остатков лекарств на балансе аптек, по которым долгое время не было движения в системе МДЛП, обнаружил «ФВ» в профильных чатах. Это, как правило, препараты с неистекшим сроком годности, поэтому запросы вызывают у аптек недоумение.

По мнению фармспециалистов, прокуратура действует в тесном контакте с Росздравнадзором. В комментариях они указывают, что прокуроры ходят с таблицами, которые им еще в апреле выгрузила служба.

Ситуация осложнена тем, что данные в системе МДЛП по остаткам на балансе нередко являются некорректными — часто на остатках числятся уже проданные лекарства.

Почему остатки лекарств заинтересовали прокуратуру? С чем связано расхождение данных? Как этого избежать? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 19 (1118) в материале «Зависли над остатками».

Читать материал полностью

29.08.2023
Зависли над остатками
Прокуратура проверяет аптеки на остатки лекарств, которые не внесены в систему МДЛП
Фармацевтический вестник №19 (1118) / 2023

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