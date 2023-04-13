Прокурор попросил приговорить экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии

В Замоскворецком суде Москвы гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы для экс-помощницы Аркадия Дворковича. Анастасию Алексееву обвиняют в получении взяток в виде путевок на общую сумму 5,7 млн руб. По версии следствия, таким образом ее «отблагодарили» за лоббирование интересов фармкомпаний ГК «Медполимерпром», фирм «Р-фарм» и «Промомед Рус», которые были заинтересованы в получении госзаказов и внесении их продукции в списки общедоступных препаратов, передает «Коммерсантъ».

Уголовное дело рассматривается с декабря 2021 года, сообщал «ФВ». В нем также фигурирует гендиректор «Медполимерпрома» Дмитрий Борисов, которого обвиняют в передаче взяток Алексеевой (ст.291 УК РФ).

В ходе прений гособвинитель назвал полностью доказанной вину обоих подсудимых. Он попросил суд приговорить Алексееву, которая так и не признала свою вину, к 12 годам колонии и штрафу в размере 80 млн руб., а также лишить ее медали «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, которой она была награждена во время работы в правительстве. Борисова, который вину признал, по мнению прокурора, следует оштрафовать на 80,5 млн руб.

Вынесение приговора по делу ожидается 27 апреля.