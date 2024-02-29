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«Промомед» получил регудостоверение...

«Промомед» получил регудостоверение на дженерик «Кабометикса»

29.02.2024
18:25
Вероника Догузова
Минздрав одобрил препарат «Кабозантиниб-Промомед» (МНН кабозантиниб) от компании «Промомед». Препарат предназначен для лечения почечно-клеточного рака (ПКР) и дифференцированного рака щитовидной железы. С 2019 года в России также зарегистрирован оригинальный препарат «Кабометикс» от компании Ipsen. Препарат «Кабометикс» в России находится под патентной защитой.
Фото: freepik

Компания «Промомед» получила регистрационное удостоверение на препарат «Кабозантиниб-Промомед» (МНН кабозантиниб) — аналог лекарства «Кабометикс» от Ipsen. Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат выпускается в виде таблеток в трех дозировках: 20 мг, 40 мг и 60 мг. Производителем препарата указан АО «Биохимик».

Кабозантиниб — это мультитаргетный ингибитор протеинтирозинкиназы, который блокирует рецепторы VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), фактора роста гепатоцитов (MET), специфического белка блокировки роста 6 (AXL) и другие, тем самым препятствуя опухолевому ангиогенезу, инвазивности, метастазированию и лекарственной резистентности.

Препарат кабозантиниб предназначен для монотерапии распространенного ПКР у взрослых людей с промежуточным или плохим прогнозом, не получавших ранее терапию или после предшествующей терапии антиангиогенными препаратами. Кабозантиниб в комбинации с ниволумабом предназначен для терапии первой линии распространенного ПКР у взрослых пациентов, а также после предшествующей терапии сорафенибом.

Кабозантиниб также показан к применению у взрослых людей в качестве монотерапии местнораспространенного или метастатического дифференцированного рака щитовидной железы, резистентного или не подходящего для радиойодтерапии, при прогрессировании заболевания во время или после предшествующей системной терапии.

В реестре клинических исследований зафиксировано несколько исследований биоэквивалентности препаратов кабозантиниба и «Кабометикс» от российских компаний: «Амедарт», «Исследовательский институт химического разнообразия», «Промомед» и «Р-Фарм». Согласно данным ГРЛС, два из них завершены.

В России с 2019 года одобрен препарат компании Ipsen «Кабометикс» (МНН кабозантиниб). Согласно данным Евразийского фармацевтического реестра, патент на «Кабометикс» в России действует до 2034 года. В 2020 году кабозантиниб был включен в список ЖНВЛП.       

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