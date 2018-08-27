Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 19 октября принял к производству исковое заявление «Протека» к «Аптеке- A.v.e » о взыскании 23,8 млн рублей.
Как пояснил «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский, эта сумма – неоплаченные счета по договорам поставки за 2015 год. По его словам, сократить общую сумму долга «36,6» фармдистрибьютору (ранее «Протек» озвучивал цифру в 350 млн руб.), удалось благодаря выигранным судебным делам.
«Сумма сократилась на 38 млн, поскольку ЦВ «Протек» выиграл очередное дело», – прокомментировал ситуацию он.
Предварительное судебное заседание по новому иску ЗАО ЦВ «Протек» к ООО «Аптека-A.v.e», назначено на 29 ноября текущего года.
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