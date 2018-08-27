Протек намерен взыскать с A.v.e  более 23 млн рублей

Как пояснил «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» , эта сумма – неоплаченные счета по договорам поставки за 2015 год. По его словам, сократить общую сумму долга «36,6» фармдистрибьютору (ранее «Протек» озвучивал цифру в 350 млн руб.), удалось благодаря выигранным судебным делам.

«Сумма сократилась на 38 млн, поскольку ЦВ «Протек» выиграл очередное дело», – прокомментировал ситуацию он.

Предварительное судебное заседание по новому иску ЗАО ЦВ «Протек» к ООО «Аптека-A.v.e», назначено на 29 ноября текущего года.