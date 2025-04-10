«Протек» снова стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

В подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек», как и в прошлом году.

В числе номинантов за эту награду также боролись:

«Пульс»;

«Катрен»;

«Гранд Капитал»;

«Р-Фарм».

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний. В рамках номинации «Проект года» представлены 20 проектов, в номинации «Сделка года» — девять сделок.