«Протек» снова стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»
В подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек», как и в прошлом году.
В числе номинантов за эту награду также боролись:
- «Пульс»;
- «Катрен»;
- «Гранд Капитал»;
- «Р-Фарм».
В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний. В рамках номинации «Проект года» представлены 20 проектов, в номинации «Сделка года» — девять сделок.
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