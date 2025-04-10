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«Протек» снова стал...

«Протек» снова стал дистрибьютором года в конкурсе «Платиновая унция»

10.04.2025
22:24
Стал известен победитель в номинации «Компания года» подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» XXV Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция».
Фото: Елена Григорьева

В подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Протек», как и в прошлом году.

В числе номинантов за эту награду также боролись:

  • «Пульс»;
  • «Катрен»;
  • «Гранд Капитал»;
  • «Р-Фарм».

В юбилейном сезоне решением организационного комитета утверждено 20 номинаций. По итогам первого этапа голосования в списке номинантов оказался 91 участник из 64 компаний. В рамках номинации «Проект года» представлены 20 проектов, в номинации «Сделка года» — девять сделок.

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