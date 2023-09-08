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Против BMS и...

Против BMS и Celgene подали иск по обвинению в мошенничестве с патентами

08.09.2023
13:19
Николай Соколов
Страховые компании подали в суд на на Bristol-Myers Squibb и Celgene, обвинив производителей в мошенничестве с патентами и монополизации рынка. Иск касается препарата Pomalyst против миеломы.

Страховые компании Blue Cross и Blue Shield of Louisiana подали в суд на Bristol-Myers Squibb (BMS) и ее подразделение Celgene, пишет FiercePharma. Истцы обвиняют последнюю в создании незаконной юридической схемы для защиты своих прав на препарат Pomalyst, в результате чего покупатели переплачивали за лекарство «сотни миллионов, если не миллиарды» долларов на протяжении многих лет.

Bristol-Myers Squibb приобрела Pomalyst в результате покупки Celgene за 74 млрд долл. в 2019 году. Лекарство в сочетании с дексаметазоном показано для пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой.

В иске говорится, что Celgene незаконно получала патенты, злоупотребляла федеральной судебной системой и делилась частью своей «незаконно полученной» прибыли с производителями непатентованных лекарств, чтобы сдерживать конкуренцию.

В частности, Blue Cross утверждает, Celgene сознательно получила определенные патенты, используя информацию, которая уже до этого была в открытом доступе. Чтобы защитить эти патенты, Celgene инициировала иски против потенциальных конкурентов – производителей дженериков, у которых, по словам истцов, «не было реальной вероятности победить» в суде.

Чтобы еще больше укрепить свою монополию, Celgene платила производителям дженериков по сделкам с «обратной оплатой», то есть платила им за то, чтобы они не выводили дженерики на рынок. Истцы требуют суда присяжных и возмещения пострадавшим затрат в трехкратном размере.

В прошлом году объем продаж Pomalyst составил 3,4 млрд долл. Этот препарат стал третьим по величине источником дохода BMS после других блокбастеров — «Эликвис» и «Опдиво».

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