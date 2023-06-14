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Против BioNTech подали...

Против BioNTech подали первый иск из-за побочных эффектов вакцин от COVID-19

14.06.2023
12:24
Николай Соколов

Жительница Германии подала в суд на компанию BioNTech. Она требует компенсации за побочные эффекты, которые испытала после приема вакцины, разработанной производителем вместе с Pfizer.

В Германии против немецкой BioNTech, которая вместе с Pfizer производит вакцины Comirnaty против COVID-19, местная жительница подала иск, пишет Reuters. Истица требует компенсации на сумму не менее 150 тыс. евро (161,5 тыс. долл.) в качестве возмещения ущерба за «телесные повреждения» в результате приема вакцины, а также компенсацию за неуказанный материальный ущерб.

Женщина утверждает, после приема препарата она страдала от болей в верхней части тела, опухания конечностей, усталости и нарушений сна.

Немецкое законодательство предполагает, что производители лекарств и вакцин обязаны возмещать ущерб за побочные эффекты только в том случае, если «медицинская наука» показывает, что эти продукты причиняют пациентам несоразмерный по размеру с их преимуществами вред, или если информация на их этикетке неверна.

BioNTech после тщательного рассмотрения пришла к выводу, что иск представляется необоснованным. «Профиль риска и пользы Comirnaty остается положительным, а профиль безопасности был оценен хорошо», — заявила компания. Производитель добавил, что около 1,5 млрд человек по всему миру получили вакцину, в том числе более 64 млн в Германии.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявляет, что Comirnaty безопасна для использования, пишет Reuters. На брифинге для СМИ на прошлой неделе EMA подтвердило пользу всех одобренных вакцин от COVID, в том числе вакцины BioNTech и Pfizer.

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