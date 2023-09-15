Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Против американских фармкомпаний...

Против американских фармкомпаний подали в суд из-за неэффективных лекарств от простуды

15.09.2023
17:35
Николай Соколов
В США пациенты подали коллективные иски против Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Walgreens Boots Alliance. Они считают, что компании продавали заведомо неэффективные лекарства от простуды с фенилэфрином. FDA установило, что препарат по эффективности находится на уровне плацебо.
Фото: Freepik/ru.freepik.com

Против Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Walgreens Boots Alliance подали несколько судебных исков в США по обвинению в продаже неэффективных препаратов для лечения простуды. Коллективные иски были поданы после того, как комиссия FDA пришла к выводу, что фенилэфрин, который входит в состав препаратов против простуды, по эффективности находится на уровне плацебо. Иски поданы и против компании GSK, производящей «ТераФлю», Reckitt Benckiser, которая производит Mucinex Sinus Max, и Walgreens, производящей непатентованные препараты против простуды, пишет Reuters.

«Мы пришли к выводу, что принимаемый перорально фенилэфрин неэффективен в качестве назального противозастойного средства в монографической дозировке (10 мг гидрохлорида фенилэфрина при приеме каждые четыре часа), а также в дозах до 40 мг (при приеме каждые четыре часа)», — говорится в отчете агентства.

В одном из исков говорится, что продававшие такие препараты подразделение потребительского здравоохранения Johnson & Johnson и компания Procter & Gamble должны были уже к 2018 году осознавать, что их заявления об эффективности продуктов с фенилэфрином были «ложными и вводящими в заблуждение».

В том же году новый отдел FDA по оценке симптомов, связанных с заложенностью носа, продемонстрировал, что на более ранние данные об эффективности фенилэфрина больше нельзя полагаться.

Подразделение безрецептурых препаратов J&J, которое теперь называется Kenvue, продает препараты Sudafed и Benadryl. P&G производит DayQuil и NyQuil. Некоторые версии этих продуктов содержат фенилэфрин. Kenvue также производит Tylenol от простуды и гриппа, в состав которого входит фенилэфрин. 

Согласно данным FDA, в прошлом году в США было продано около 242 млн продуктов, в состав которых входил фенилэфрин. Это принесло компаниям 1,76 млрд долл.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.