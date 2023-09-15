Против американских фармкомпаний подали в суд из-за неэффективных лекарств от простуды

Против Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Walgreens Boots Alliance подали несколько судебных исков в США по обвинению в продаже неэффективных препаратов для лечения простуды. Коллективные иски были поданы после того, как комиссия FDA пришла к выводу, что фенилэфрин, который входит в состав препаратов против простуды, по эффективности находится на уровне плацебо. Иски поданы и против компании GSK, производящей «ТераФлю», Reckitt Benckiser, которая производит Mucinex Sinus Max, и Walgreens, производящей непатентованные препараты против простуды, пишет Reuters.

«Мы пришли к выводу, что принимаемый перорально фенилэфрин неэффективен в качестве назального противозастойного средства в монографической дозировке (10 мг гидрохлорида фенилэфрина при приеме каждые четыре часа), а также в дозах до 40 мг (при приеме каждые четыре часа)», — говорится в отчете агентства.

В одном из исков говорится, что продававшие такие препараты подразделение потребительского здравоохранения Johnson & Johnson и компания Procter & Gamble должны были уже к 2018 году осознавать, что их заявления об эффективности продуктов с фенилэфрином были «ложными и вводящими в заблуждение».

В том же году новый отдел FDA по оценке симптомов, связанных с заложенностью носа, продемонстрировал, что на более ранние данные об эффективности фенилэфрина больше нельзя полагаться.

Подразделение безрецептурых препаратов J&J, которое теперь называется Kenvue, продает препараты Sudafed и Benadryl. P&G производит DayQuil и NyQuil. Некоторые версии этих продуктов содержат фенилэфрин. Kenvue также производит Tylenol от простуды и гриппа, в состав которого входит фенилэфрин.

Согласно данным FDA, в прошлом году в США было продано около 242 млн продуктов, в состав которых входил фенилэфрин. Это принесло компаниям 1,76 млрд долл.