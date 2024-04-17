Против владелицы аптеки возбудили дело из-за украденных с прилавка лекарств
В Архангельске владелицу одной из городских аптек обвиняют в нарушении правил хранения сильнодействующих веществ (ч.4 ст.234 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Выяснилось, что 20 апреля 2023 года обвиняемая оставила на стойке у кассы пакет с сильнодействующими веществами, хотя по закону такие препараты нужно хранить в металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня. Из-за небрежности предпринимательницы неизвестный похитил оставленный пакет.
На стадии дознания владелица с подозрением в совершении преступления не согласилась, от дачи показаний отказалась.
Максимальное наказание за нарушение ч.4 ст.234 УК РФ – до двух лет лишения свободы. Дело передано в Октябрьский районный суд Архангельска.
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