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Против владелицы аптеки...

Против владелицы аптеки возбудили дело из-за украденных с прилавка лекарств

17.04.2024
17:49
Дина Коблова
Октябрьский суд Архангельска рассмотрит уголовное дело в отношении владелицы аптеки, которая по неосторожности оставила пакет с сильнодействующими веществами на стойке, и неизвестный его украл. Предпринимательнице грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: 123rf.com

В Архангельске владелицу одной из городских аптек обвиняют в нарушении правил хранения сильнодействующих веществ (ч.4 ст.234 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. 

Выяснилось, что 20 апреля 2023 года обвиняемая оставила на стойке у кассы пакет с сильнодействующими веществами, хотя по закону такие препараты нужно хранить в металлических шкафах, опечатываемых или пломбируемых в конце рабочего дня. Из-за небрежности предпринимательницы неизвестный похитил оставленный пакет.

На стадии дознания владелица с подозрением в совершении преступления не согласилась, от дачи показаний отказалась.

Максимальное наказание за нарушение ч.4 ст.234 УК РФ – до двух лет лишения свободы. Дело передано в Октябрьский районный суд Архангельска.

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