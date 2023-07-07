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Противоэпилептический препарат топирамат...

Противоэпилептический препарат топирамат может быть причиной врожденных пороков развития плода

07.07.2023
11:18
Вероника Догузова
В соответствии с актуальной информацией об опыте клинического применения, топирамат повышает риск развития врожденных пороков у младенцев. Инструкция по медицинскому применению будет дополнена соответствующим предупреждением для беременных и кормящих матерей, принимающих это лекарство.
Фото: Догузова Вероника

Минздрав рекомендовал внести изменения в инструкции по медицинскому применению препарата топирамат. По новой информации лекарство может быть причиной врожденных пороков развития плода. Такая информация опубликована на сайте Минздрава 6 июля. Все изменения будут внесены согласно письму ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Топирамат — это противоэпилептический препарат, относящийся к классу сульфамат-замещенных моносахаридов. Препарат блокирует натриевые каналы и подавляет возникновение повторных потенциалов действия на фоне длительной деполяризации мембраны нейрона.

Применяют топирамат как в качестве монотерапии, так и комплексной терапии эпилепсии у взрослых и детей с двух лет. Также лекарство назначают для профилактики приступов мигрени у взрослых.

В письме Минздрав сообщает о том, что у младенцев, подвергавшихся воздействию топирамата внутриутробно в течение первого триместра беременности, имеется повышенный риск развития врожденных пороков развития, таких как: черепно-лицевые дефекты, расщелина губы или неба, гипоспадия (пороки развития зоны мочеиспускательного канала) и аномалии развития различных систем организма. Об этом свидетельствуют данные учета регистра беременностей. Также были зафиксированы нарушения развития нервной системы, например, расстройства аутистического спектра и умственная отсталость.

Данные из Североамериканского реестра противоэпилептических препаратов (NAAED) указывают, что распространенность расщелин полости рта составила 1,4% по сравнению с распространенностью 0,38—0,55% у младенцев, подвергшихся воздействию других противоэпилептических препаратов (ПЭП), и распространенностью 0,07% у младенцев матерей без эпилепсии или лечения другими ПЭП.

Следует рассмотреть альтернативные возможности лечения для женщин с сохраненным детородным потенциалом или использовать надежные методы контрацепции, сообщается в письме Минздрава. В случае применения топирамата в первом триместре беременности следует вести тщательный пренатальный мониторинг.

В реестре лекарственных средств зарегистрировано 15 регудостоверений на препараты с действующим веществом топирамат. Первым в нашей стране (в 2008 году) был зарегистрирован препарат «Топамакс» от компании Johnson & Johnson.

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