Противоопухолевому препарату «Фортека» расширили список показаний

Компания «Биокад» получила регистрацию оригинального препарата «Фортека» (МНН пролголимаб) в показании немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Ранее пролголимаб применялся только для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы. Компания «Биокад» сообщила об этом в своем пресс-релизе. Также данная информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат пролголимаб —представляет собой высокоаффинное антитело к PD-1 рецептору, при ингибировании которого осуществляется двойная блокада сигнального пути PD-1, включающего лиганды PD-L1 и PD-L2 на опухолевых или иммунных клетках. Ингибиторы PD-1 могут восстанавливать способность Т-лимфоцитов распознавать и уничтожать злокачественные клетки, в результате чего иммунная система человека начинает самостоятельно бороться с опухолью.

В апреле 2020 года пролголимаб был зарегистрирован для лечения метастатической меланомы. Согласно данным ГРЛС регудостоверение на пролголимаб было переоформлено в ноябре текущего года. Расширение показания основано на результатах исследования DOMAJOR в показании НМРЛ.

Также продолжается клиническое исследование III фазы FERMATA для изучения препарата пролголимаб в показании рак шейки матки, отмечает компания.

С 2021 года пролголимаб входит в перечень ЖНВЛП. Также пролголимаб в 2022 году был включен в перечень препаратов для лечения онкозаболеваний в Москве.