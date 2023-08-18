Противоопухолевый препарат от Rochе «Мабтера» остается в России

Противоопухолевый препарат от Rochе «Мабтера» остается на российском рынке. О том, что швейцарское лекарство от рака перестанет продаваться в России, сообщил RTVI. Препарат, который входит в список жизненно необходимых, не выдержал конкуренции с более доступными аналогами, отметили в издании. «ФВ» ранее сообщал об отзыве одного из регудостоверений на препарат от компании Rochе «Мабтера». Такая информация была опубликована на сайте Минздрава.

Roche отозвала свой оригинальный противоопухолевый препарат «Мабтера» (МНН ритуксимаб) в виде раствора для подкожного введения в дозировке 1600 мг. Таким образом, из реестра исключено РУ—ЛП-№(000358)-(РГ-RU) от 13.09.2021 на бренд «Мабтера» (МНН ритуксимаб).

В ГРЛС остаются записи о следующих регудостоверениях:

РУ—ЛП-002575 от 13.08.2014 раствор для подкожного введения в дозировке 1400 мг/11,7 мл; РУ—П N013127/01 от 09.07.2010 концентрат для приготовления раствора для инфузий в дозировках 500 мг/50 мл, 100 мг/10 мл.

Лекарство «Мабтера» в дозировке 1600 мг для подкожного введения было одобрено в России для лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом (исключен). Другая дозировка препарата 1400 мг в такой же форме — одобрена для терапии неходжкинской лимфомы (действующее РУ). «Мабтера» в виде концентрата для приготовления раствора для инфузий (действующее РУ) показана для терапии нескольких заболеваний: неходжкинская лимфома, хронический лимфолейкоз, ревматоидный артрит, гранулематоз с полиангиитом и пузырчатка обыкновенная.

У «Мабтеры» три одобренных аналога на российском рынке — от отечественных компаний «Нанолек» и «Биокад», а также индийской Dr.Reddy’s.

По данным компании AlphaRM, в первом полугодии 2023 года на торговую марку «Мабтера» в общем объеме всего рынка препаратов с действующим веществом ритуксимаб приходится всего 3%, в госзакупках чуть более 2% в деньгах.

«Эта форма препарата была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом, однако по этому регистрационному удостоверению препарат ни разу не завозился на территорию Российской Федерации», — сообщили изданию RTVI в компании Roche.