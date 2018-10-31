Проверки клиник пластической хирургии выявили конфликты интересов и просроченные лекарства

Пока в одних медицинских организациях шли контрольные мероприятия, другие спешно сдавали лицензии, поскольку фактически пластической хирургией не занимаются, но лишний раз попадать в поле зрения надзорного органа не хотели. В итоге если в начале года на этом рынке было зарегистрировано 39 юридических лиц, то уже сейчас осталось лишь 13.

«Всего мы проверили 16 клиник, – рассказала руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская в ходе общественных слушаний по правоприменительной практике за III квартал 2018 года, которые прошли 1 ноября в Ростове-на-Дону. – Было составлено 39 протоколов, из них 3 – по статье 6.29 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности».

Мы столкнулись с тем, что пластический хирург, работая в ООО, одновременно является индивидуальным предпринимателем, который продает те импланты, которые будет устанавливать во время операции. За непредставление медицинским или фармацевтическим работником информации о возникновении такого конфликта руководителю организации, в которой он работает, может быть наложен административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.