Проверки клиник пластической хирургии выявили конфликты интересов и просроченные лекарства

15:59
1 ноября 2018

Екатерина Погонцева

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Многочисленные лекарственные средства и расходные материалы со сроками годности, истекшими еще в 2013– 2017 годах, были обнаружены в клиниках пластической хирургии Ростовской области во время тотальной проверки, которую проводил Росздравнадзор по заданию вице-премьера Правительства Татьяны Голиковой.

Пока в одних медицинских организациях шли контрольные мероприятия, другие спешно сдавали лицензии, поскольку фактически пластической хирургией не занимаются, но лишний раз попадать в поле зрения надзорного органа не хотели. В итоге если в начале года на этом рынке было зарегистрировано 39 юридических лиц, то уже сейчас осталось лишь 13.

«Всего мы проверили 16 клиник, – рассказала руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Татьяна Полинская в ходе общественных слушаний по правоприменительной практике за III квартал 2018 года, которые прошли 1 ноября в Ростове-на-Дону. – Было составлено 39 протоколов, из них 3 – по статье 6.29 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности».

Мы столкнулись с тем, что пластический хирург, работая в ООО, одновременно является индивидуальным предпринимателем, который продает  те  импланты, которые будет устанавливать во время операции. За непредставление медицинским или фармацевтическим работником информации о возникновении такого конфликта руководителю организации, в которой он работает,  может быть наложен  административный штраф в размере  от 3 до 5 тысяч  рублей.

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