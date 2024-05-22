Проверять цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП в Москве будут с согласия прокуратуры

Департамент здравоохранения Москвы внес изменения в приказ № 1337 от 30.12.2021 об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального госконтроля (надзора) за ценами на лекарства из Перечня ЖНВЛП. Опубликован соответствующий приказ № 424 от 20.05.2024.

Согласно документу, при осуществлении госконтроля сотрудники Депздрава теперь не должны проверять помещения, которые используются поднадзорными организациями. В качестве контрольных мероприятий указаны:

контрольная закупка;

мониторинговая закупка;

инспекционный визит;

документарная проверка;

выездная проверка.

Указанные мероприятия теперь можно проводить только по согласованию с органами прокуратуры. Без согласования с прокуратурой можно проводить мониторинг безопасности (проводится с использованием государственной информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов для медицинского применения») и выездное обследование.

Без изменений оставили перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение контроля.

Подготовку актуальных версий профильного приказа будет обеспечивать заместитель начальника управления, начальник отдела по контролю за применением цен на препараты Денис Тихомиров. Ранее этим занималась глава управления по контролю за применением цен на лекарственные препараты Депздрава Москвы Елена Христенко.

Кроме того, приказом актуализирована ссылка на документ, содержащий перечень обязательных требований и нормативных правовых актов: теперь указан приказ Депздрава Москвы № 1334 от 30.12.2021.