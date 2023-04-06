Proxygen и MSD заключили соглашение по разработке молекулярных деструкторов клея

Австрийская Proxygen и компания MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заключили исследовательское и лицензионное соглашение, сообщает Pharmaceutical Technology. В рамках сделки компании будут разрабатывать разрушители молекулярного клея против разных терапевтических целей. С помощью этих соединений можно перепрограммировать естественные клеточные механизмы для выборочного удаления вызывающих болезни белков.

Их преимущество в том, что они, в отличие от традиционных терапевтических средств, которые подавляют активность болезнетворных ферментов, полностью избавляются от проблемных белков.

Proxygen получит аванс и будет иметь право на платежи в общем размере до 2,55 млрд долл. по мере достижения определенных этапов разработки и коммерческой реализации препаратов. Также Proxygen будет получать гонорары от чистых продаж лекарств, разработанных в рамках партнерства.

«Мы очень рады объявить о сотрудничестве с MSD и с нетерпением ждем возможности объединить нашу инновационную платформу и уникальный опыт в разработке новых разрушителей молекулярного клея с исследовательскими возможностями MSD мирового класса», — заявил глава Proxygen Бернд Бойдол.

Это третье соглашение, которое Proxygen подписала с крупными производителями лекарств. В декабре 2020 года компания заключила сделку с Boehringer Ingelheim, чуть позже она начала сотрудничать с немецкой Merck KGaA. FierceBiotech пишет, что интерес к этому классу препаратов только растет.